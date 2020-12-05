رئيس "التعاون للبترول": جاهزون لمواجهة موجة "كورونا" الثانية بمخزون استراتيجي من المطهرات

قال المحاسب عادل عياد، رئيس شركة التعاون للبترول، إن الشركة لديها حوالى 1200 محطة تموين للسيارات فى جميع محافظات الجمهورية، وتستهدف إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز داخل 60 محطة للشركة خلال 2021.. وإلى نص الحوار:

كم عدد المحطات التى يتم العمل على تطويرها حالياً؟

- نستهدف تطوير 20 محطة على الطرق الرئيسية من خلال تجديدها ووضع العلامة التجارية الجديدة الخاصة بالشركة وهى «cbc»، خلال العام المالى الحالى بجانب خطة تطوير باقى المحطات القائمة التى يصل عددها إلى 50 محطة على مستوى الجمهورية.

وكم عدد المحطات الجديدة التى سيتم العمل على إنشائها؟

- هناك محطتان تم الاتفاق على تنفيذهما من البداية حتى النهاية، واحدة فى مدينة نصر أمام نادى السكة والأخرى فى منطقة عين شمس.

عادل عياد: نستهدف إضافة نشاط تموين السيارات بالغاز داخل 60 محطة للشركة قبل يونيو 2021

هل هناك خطة لإنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى داخل محطات الشركة؟

- نعمل حالياً بالتعاون مع شركة «كارجاس» وفق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيادة عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى وزيادة مراكز التموين الخاصة بها، وقبل 30 يونيو القادم سيكون هناك 60 محطة من محطات الشركة مزودة بطرمبة للغاز لتموين السيارات العاملة بالغاز موجودة على رصيف داخل المحطة مثلها مثل البنزين وليست محطة منفصلة.

ما أبرز التحديات التى تواجه الشركة؟

- هناك تحديات تتعلق بانكماش الطلب فى السوق بشكل عام خاصة فى مبيعات المواد البترولية نظراً للظروف الاقتصادية، ما دعا المواطنين لترشيد استهلاكهم من الوقود بسبب ارتفاع الأسعار بالنسبة لهم.

وماذا عن سوق زيوت السيارات التى تعمل بها الشركة؟

- يتم العمل على تطوير الزيوت بشكل دائم لمواكبة التطورات العالمية، خاصة مع وجود طفرة فى السيارات الجديدة، وهو ما يتم العمل عليه من خلال تصنيع زيوت عالية الأداء محلياً بالكامل لدى الشركة.

وما قيمة مبيعات الشركة من زيوت السيارات؟

- وصلت مبيعات الشركة من الزيوت خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 22 ألف طن بزيادة 5 آلاف طن عن الفترة المماثلة للعام السابق، وزيادة 5% من السوق العام. وارتفعت الزيادة الربحية للربع الأول حوالى 70 مليون جنيه.

هل هناك تعاون أو اتفاقيات للشركة مع شركات عالمية أجنبية؟

- السوق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمارات، وهناك عدد كبير من المستثمرين الراغبين فى العمل مع الشركة، سواء فيما يخص التصنيع أو التصدير أو توريد مستلزمات، وتتم دراسة هذه الطلبات فى الوقت الحالى.

ما آخر التطورات فيما يتعلق بتموين السفن؟

- يتم حالياً تطوير الأسطول الخاص بالشركة، ولدينا 3 مراكب جديدة بجانب اثنين يتم تصنيعهما، وهذا رفع من حصة الشركة فى السوق العاملة فى مجال تموين السفن إلى حوالى 60% مقارنة بـ40% العام الماضى.

هل هناك مراكب جديدة سيتم ضمها إلى أسطول الشركة؟

- نستهدف ضم مركبين جديدين من خلال التعاقد عليهما، وهو ما يساهم فى خطة الشركة للتطوير والتوسع.

كيف أثر فيروس كورونا على تموين السفن؟

- انتشار كورونا أدى إلى انكماش السوق العالمية نتيجة توقف التجارة العالمية وبالتالى انخفاض المراكب التى تمر عبر مصر ويتم تموينها من خلال الشركات المصرية.

هل الشركة مستعدة للموجة الثانية لفيروس كورونا؟

- نحن جاهزون لمواجهة الأزمة بشكل جيد من خلال إنتاج المطهرات، ولدينا مخزون استراتيجى من المنتجات لطرحها فى السوق فى حالة زيادة الطلب، ونستهدف المحافظة على الأسعار لتكون مناسبة للمواطنين حتى لا يتم استغلالهم من قبَل القطاع الخاص والاستثمارى، لأن الشركة لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر ما تهدف إلى وجود توازن فى السوق لصالح المستهلك.

ماذا عن كمية مبيعات المطهرات خلال الفترة الماضية؟

- منذ شهر مارس وحتى 30 يونيو كانت كمية المبيعات 300 طن، بجانب 200 طن خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وماذا عن توافر المطهرات للمستهلكين؟

- تتوافر جميع أنواع المطهرات فى جميع منافذ الشركة ومحطات التموين الخاصة بها، وتتوافر فى سلسلة محلات شركة «رنين» لمستلزمات المنازل وعلى موقع «سوق.كوم» للتسوق الإلكترونى، والصيدليات.

مبيعات الشركة من الوقود

نحافظ على حصة الشركة بشكل جيد فى السوق، وهى تقدر بـ30%، ولكن هناك تغيرات فى التوجه للشركة، حيث يتم العمل على خفض مبيعات بنزين 80 لأنه منخفض الربحية وأقل كفاءة لصالح بنزين 92 و95 عالى الربحية والأقل فى التلوث البيئى ويجعل السيارات تعمل بشكل أفضل ويقلل من أعطالها.