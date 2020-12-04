ماكرون يطالب أردوغان بالالتزام بالاحترام بعد التشكيك في صحته العقلية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى الالتزام بالاحترام بعد أن وصفه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "عبء على كاهل فرنسا"، وقال لموقع "بروت" الإخباري على الإنترنت، إن أردوغان، يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي.

وكان أردوغان، قد ذكر أنه "يأمل في أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس ماكرون"، واصفا إياه بأنه "عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة"، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضح رئيس النظام التركي: "يمثل ماكرون عبئا على فرنسا. يمر ماكرون وفرنسا في واقع الأمر بفترة عصيبة. يحدوني الأمل في أن تتخلص فرنسا من مشاكل ماكرون في أقرب وقت ممكن".

وتوترت العلاقات بين الدولتين كثيرا، لا سيما في الأشهر الأخيرة بسبب خلافات حول سوريا وليبيا ونشر الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

كما تبادلت أنقرة وباريس الاتهامات حول دور كل منهما في صراع ناجورني كاراباخ بين أرمينا وأذربيجان.

وكان أردوغان، قد شكك، في وقت سابق، في "الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه" في تعليق لها إن "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل".