"ماكرون" يحتد على أردوغان: التزم بوقف التصعيد في شرق المتوسط

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن يلتزم "في شكل لا لبس فيه" وقف التوتر المتصاعد في شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي، في لهجة شديدة الحدة من قبل الرئيس الفرنسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إنَّ ماكرون دعا في اتصال هاتفي "تركيا إلى أن تحترم تماما سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى القانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبب بتوترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط في شكل لا لبس فيه".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أنَّ أردوغان أبلغ نظيره الفرنسي بأن تركيا تتوقع من باريس أن تتبنى نهجاً "بناء" في الخلاف بين أنقرة واليونان في شرق البحر المتوسط، وذلك بعيد إبداء الجانبين التركي واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات في ما بينهما.

وتدعم باريس أثينا في هذه الأزمة. وبحسب الإليزيه دعا ماكرون تركيا إلى "القبول بالانخراط في حوار مماثل وبالروحية نفسها مع قبرص".