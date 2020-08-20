ماكرون يهاجم أردوغان: ينتهج سياسة توسعية تشكل زعزعة لاستقرار أوروبا

أشار الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، اليوم الخميس، إلى أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان ينتهج ​سياسة​ توسعية تمزج بين المبادئ القومية والإسلامية، ولا تتفق مع المصالح الأوروبية وتشكل عاملا مزعزعا لاستقرار ​أوروبا​.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة​ مع مجلة "باري ماتش" الفرنسية، حيث قال ماكرون إنه "يجب على أوروبا أن تتصدى لهذه الأمور وجها لوجه وأن تتحمل مسؤوليتها"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال: "أنا لست مع التصعيد، لكن بالتوازي، أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أنّ التضامن الأوروبي ذو معنى".

وأكد ماكرون أن "​فرنسا​ هي قوّة متوسطية"، مشيرا إلى "أنني من القادة الأوروبيين القلائل الذين استقبلوا أردوغان في السنوات الأخيرة، في ​باريس​، في يناير 2018".

وتابع: "لقد انتقدني كثيرون على ذلك. هو بلا شك أحد القادة الذين قضيت معهم معظم الوقت في الحديث. لقد ذهبت شخصيا لرؤيته مرة أخرى في سبتمبر 2018 في إسطنبول​، وأخذت مبادرة لعقد قمة مشتركة بين فرنسا و​ألمانيا​ و​بريطانيا​ مع ​تركيا​، في لندن في ديسمبر 2019".

وطالبت تركيا، اليوم، فرنسا بالامتناع عن تصعيد التوتر في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قوله إنه "يتعين على فرنسا الكف عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوتر في شرق البحر المتوسط".

​وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مع نظيره السويسري في برن، إن سويسرا عرضت التوسط لحل الخلاف ووافقت تركيا من حيث المبدأ.