عاجل.. الحكومة ترصد زيادة شعور المصريين بخطورة كورونا

رصدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تزايد مخاوف المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد زيادة انتشار الفيروس مقارنة بالفترة السابقة التي كانت تشهد هدوءا نسبيا في حجم الإصابات والوفيات بالفيروس.

جاء ذلك بحسب نتائج أحدث استطلاع رأي أجرته الحكومة، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي حمل عنوان "رؤية المصريين لأزمة فيروس كورونا".

كما رصد الاستطلاع أن 77.1% من المصريين أصبحوا يرون أن فيروس كورونا المستجد يمثل خطراً، بعدما كانت النسبة 69.8% خلال شهر سبتمبر، و74% خلال شهر أغسطس، بينما كان أكثر شهر شعر المصريون فيه أن كورونا يمثل خطورة كان مايو الماضي، حيث رأى وقتها 94.4% من المصريين أن كورونا يمثل خطورة.

وبحسب الاستطلاع؛ فإن عدد من يرون أن كورونا لا يمثل خطراً انخفض مؤخراً؛ حيث انخفضت نسبتهم لتسجل 13.3% من المصريين خلال شهر نوفمبر، بعدما كانوا 24.4% خلال شهر سبتمبر الماضي، و19.7% في أغسطس، و2.8% في مايو 2020.

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