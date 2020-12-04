عاجل.. المصريون للحكومة: الكمامات أفضل من عودة الحظر

هزمت "الكمامات"، خيار عودة "الحظر"، في أحدث استطلاع رأي أجرته الحكومة، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حول أفضل السبل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن "المركز"، بعنوان: "رؤية المصريين لأزمة فيروس كورونا"، والذي حصلت "الوطن" على نتائجه.

واستطلع "التقرير"، آراء المواطنين في 9 بدائل، حول كونها "أفضل الإجراءات الاحترازية التي يجب على الحكومة اتخاذها".

وتصدَّر "إلزام المواطنين بارتداء الكمامة"، أفضل الحلول لمواجهة الفيروس بحسب "التقرير" 25.2%، يليها "فرض حظر" بنسبة 9.6%، ثم توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد بنسبة 9.4%، يليه منع التجمعات مثل الأفراح والعزاء ومهرجانات، ومعارض بنسبة 8.5%.

ورأى 7.8% ألا يتخذ إجراءات، ثم الاهتمام بنظافة وتعقيم الأماكن العامة والشوارع بنسبة 3.7%، ثم تجهيز المستشفيات بالأجهزة والأماكن لاستقبال حالات كورونا بنسبة 3.4%، ثم وقف الدراسة في الجامعات والمدارس بنسبة 2.5%، ثم توفير أدوية البروتوكول الخاص بفيروس كورونا بنسبة 1.5%.

وحسب "التقرير"؛ فإن 10.9% اقترحوا إجراءات أخرى، فيما أن 38.7% من المبحوثين لم يحددوا أفضل الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة كورونا.