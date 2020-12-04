النمسا تبدأ فحوصات كورونا لكل السكان: النتيجة خلال دقائق

بدأت فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، لجميع سكان ولايات النمسا، وفق جدول زمني يستمر أسبوعين، وجرى البدء بسكان العاصمة فيينا، وولاية تيرول، بسبب ارتفاع مخاطر العدوى فيهما.

وقالت مصادر في وزارة الصحة بالنمسا، إن فيينا يتواجد بها ثلاثة مواقع رئيسية لفحص السكان، والذي يجري من خلال اختبار سريع تظهر نتائجه خلال دقائق.

وأضافت المصادر، أنه جرى توجيه الدعوة للسكان؛ للمشاركة في الفحوصات طوعا وعبر التسجيل من خلال الإنترنت.

من جانبه، دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم، إلى التضامن الدولي في التعامل مع أزمة كورونا المستجد.

وقال شالينبرج، في رسالة إلى الأمم المتحدة، إنه لا ينبغي أن يصبح تطوير اللقاح وتوزيعه محور سباق دولي جديد لمجرد التنافس وتأكيد تفوق دولة على أخرى، مشيرا إلى أنه يجب ضمان الوصول العادل والميسور للقاحات الى جميع سكان العالم دون مفاضلة.

وفي رسالة أخرى، دعا وزير الخارجية النمساوي، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى تحمل العبء الأكبر باعتبارها منصة رئيسية في مكافحة فيروس الكراهية والتعصب وحث كل المجتمعات على احترام كرامة الإنسان.

ولفت شالينبرج، إلى أهمية مشاركة الجميع في الحرب ضد الإرهاب وحماية مجتمعاتنا وتعزيز الديمقراطية.

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