رانيا محمود ياسين عن عدم تكريم والدها بمهرجان القاهرة: "ولا يفرق معانا"

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على مطالبة بعض الجماهير والنقاد بتكريم الفنان الراحل محمود ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 عبر حسابها على الفيسبوك.

وكتبت "رانيا": "احنا ولا فارق معانا التكريم ده وبابا اتكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي، بس الناس فارق معاها قوي، مشكورين على مشاعركم الحلوة تكريم النجم محمود ياسين إضافة لأي مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير اللي حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

وجاء هذا الكلام تعليقات علي بوست "علامة استفهام كبيرة.. إذاي مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام وقد غيب الموت عميد السينما المصرية والعربية محمود ياسين بدون أن تقام هذه الدورة على شرفه، حقيقي شئ لا يصدق".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح للجمهور الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لإحياء حفل افتتاح المهرجان إقامته فى دار الأوبرا المصرية، إذ قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" التي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبد الواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.