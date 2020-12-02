رانيا محمود ياسين عن عدم الالتزام بالكمامات أثناء العزاء: "هري سوشيال"

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، ما تردد من شائعات، بشأن عدم التزام مراسم العزاء الخاص بوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، بالاجراءات الاحترازية المتبعة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث وصفت ذلك بـ"ده هري سوشيال ميديا"، موضحة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال مراسم العزاء.

وأضافت "ياسين"، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبدالغني، أن كل حضور العزاء، كانوا يرتدون الكمامات، فضلًا عن توفير عبوات الكحول في كل أنحاء منطقة إقامة سرادق العزاء، "كنت حريصة جدًا إني أخذ بالي من مامتي".

وتابعت: "واحدة قالتلي أنا بحسدك إنك ازاي واخده بالك من مامتك في العزاء.. طب كنتي قولي الله يكون في عونك، قولي الله يعنيك أنك قدرتي تاخدي بالك من مامتك، ومن نفسك في العزاء، بس هي قالتلي بحسدك، طب تمام أنا مش هرد".

يذكر أن محمود ياسين، ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، وبزغ نجمه فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان"، وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.