رانيا محمود ياسين: والدي زارني في المنام شابا في الثلاثينيات

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن رؤيتها لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين في منامها، مشيرة إلى أنه ظهر لها وكأنه شابا في الثلاثينيات من عمره.

ونشرت رانيا عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، صورة تجمعها بوالدها في طفولتها، وعلقت عليها قائلة: "أنا حلمت بيك يابابي، الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينيات، ونزلت فيك بوس من كتر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي، ويسكنك فسيح جناته يارب.. نسألكم الدعاء".

وتوفى الراحل محمود ياسين، توفي يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر 79 عاما إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد أودي بحياته داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

قالت الفنانة شهيرة، إنه بعد وفاة محمود ياسين تحدث الكثيرون عن حياته، وأخلاقه، رغم أنه كان فتى الشاشة ونجم "مفيش على الحجر غيره"، والنجمات كلهن يتسارعن لعمل أفلام معه، وكان يمكن أن يفعل أي شيء من هفوات الشباب.

وأضافت "شهيرة"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنها كانت تغير عليه، ولكن ليس لدرجة تصل للشك، وهو لم يكن يسمح بذلك، ويبذل مجهود "عاطفي" معها، لكي ينفي لها أي شيء دار في خيالها، ويطرد هذه الهواجس بحبه واهتمامه، ومنذ سنوات لم يكن هناك هواتف محمولة، وكان أثناء عمله يتصل بهم باستمرار للاطمئنان عليهم، رغم أنه مشغول جدا، ويؤدي 3 أعمال سينمائية في وقت واحد.

وتابعت، أن علاقته بزميلاته كانت محترمة، ولكن المعجبات كن يحاولن التواصل معه، وهو كان محترما بشدة.

وأكدت، أنه كان يحب بلده ووطنه كثيرا، وفي احتفالات أكتوبر كان يترك عمله لكي يذهب إلى الحفلات ويقدمها، ويرفض تقاضي أي أجر، موضحة أنه كان يرفض الحصول على أجر في أي عمل يمدح في الرسول، أو من أجل الوطن.

ولفتت إلى أن محمود ياسين، كان لا يتحمل أن يخطي أحد في اللغة أمامه، ورغم أنها حصلت على دروس في اللغة، إلا أنه ظل المصحح الأول لها، وإذا ذهبت إلى أي ندوة تراجع معه الخطابات التي ستقولها، موضحة: "كان بيحبني دايما أبقى في أحسن