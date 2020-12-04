القبض على مرتكب حريق تموين مطبوس: ارتدى "نقاب وشبشب"

ألقت مباحث مركز شرطة مطوبس في كفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، القبض على المتهم بإشعال النيران في مكتب إدارة تموين مركز مطوبس.

وتبين أن المتهم يدعى "أحمد. س. ب"، صاحب مخبز، يقيم بمدينة مطوبس، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن سبب ارتكابه الواقعة يعود إلى تحرير عدة محاضر متنوعة ضده، بسبب مخالفات بالمخبز الذي يملكه، فارتدى النقاب حتى لا تظهر ملامحه، من أجل ارتكاب الواقعة.

وكان مصدر مطلع أكد لـ"الوطن"، أن الحريق نشب "بفعل فاعل"، وأن أحد أصحاب الأنشطة التجارية مشتبه في قيامه بإضرام النيران في الإدارة، حيث شاهده أحد شهود العيان وهو يرتدي "نقاب وشبشب" ويخرج من المكان فور اشتعال النيران.

وتعرضت إدارة تموين مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لحريق التهم بعض المستندات والمحتويات الخاصة بالإدارة، وجرت السيطرة عليه وإبلاغ الشرطة.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق محدود بأحد مكاتب الإدارة، والتهم بعض محتويات الإدارة وبعض الأثاث والمستندات، والإدارة وبعض الأثاث والمستندات، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء من قبل الحماية المدنية، حتى تمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ بفحص محتويات المكتب بكشف ملابسات الحريق ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، إداري قسم شرطة مطوبس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

كان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، تلقى إخطارا من الأجهزة التنفيذية يفيد بنشوب حريق بإدارة تموين مطوبس، وعلى الفور وجه بانتقال قوة أمنية وتبين أنه جرت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ومساعدة الأهالي، كما وجه بسرعة إجراء المعاينة من قبل الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.