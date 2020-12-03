صور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح المدرسة الدولية الحكومية للغات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في المدرسة الدولية الحكومية، والتي تضم 43 فصلاً، في الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على سرعة استكمال الأعمال بالمدرسة، والانتهاء من التجهيزات، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالانترلوك، كما شدد محافظ كفر الشيخ على توفير مقاعد للطلاب مريحه، رافضا المقاعد التي تم توريد عينة منها.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 43 فصلاً، وتضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مفضلاً أن يطلق عليها "مدرسة كفر الشيخ الدولية"، وستستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة مدرسة تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهاً الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهوداً للانتهاء من الأعمال بها، مؤكداً أنه كان يتابع المدرسة منذ توليه المسؤولية في المحافظة وكان حزينا لعدم الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه يشكر وزير الزراعة لاستجابته الخاصة بأرض المدرسة، وتم تجهيز الموارد البشرية، وأنه على ثقة من استجابة أهالي كفر الشيخ لنقل أبنائهم لها من الدارس بطنطا وغيرها ومن المدارس بالمحافظة.

وتهدف المدرسة الدولية تهدف لتخريج كوادر بشرية منتجة تعتمد على الابتكار والإبداع وتهتم بالسلوكيات والأخلاقيات بما يتناسب مع رؤية الدولة الطموحة 2030 بالإضافة إلى اعتماد الأنظمة التكنولوجية الدولية في التعليم وتهتم المدرسة باعتماد معايير معتمدة من جهات تعليم دولية لبناء مهارات شخصية للطلاب وتعزيز المشاركة بينهم، لافتاً إلى أن نظام التعليم بالمدرسة سيكون نظام دولى متعدد.