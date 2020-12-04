إخماد حريق بإدارة تموين مطوبس.. ومصدر: الاشتباه برجل يرتدي النقاب

تعرضت إدارة تموين مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لحريق التهم بعض المستندات والمحتويات الخاصة بالإدارة، وجرى السيطرة عليه وإبلاغ الشرطة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود بأحد مكاتب الإدارة، والتهم بعض المحتويات والأثاث والمستندات، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء من قبل الحماية المدنية؛ حتى تمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، بفحص محتويات المكتب، لكشف ملابسات الحريق ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، إداري قسم شرطة مطوبس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأكد مصدر بالتموين أن الحريق بفعل فاعل، وأن أحد أصحاب الأنشطة التجارية مشتبه بقيامه بإضرام النيران في الإدارة، حيث رآه أحد شهود العيان وهو يرتدي نقابا ويخرج من المكان فور إشعال النيران، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغ الأمن.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ اللواء خالد العزب، إخطارا من الأجهزة التنفيذية، يفيد بنشوب حريق في إدارة تموين مطوبس، وقرر انتقال قوة أمنية، وتبين أنه جرى السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ومساعدة الأهالي، فوجه بسرعة إجراء المعاينة من قبل الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.