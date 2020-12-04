بومبيو: طهران لديها رغبة شديدة في العودة للتفاوض النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن إيران لديها رغبة شديدة، في العودة إلى طاولة التفاوض بشأن برنامجها النووي، من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من الاتفاق النووي عام 2018، وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وكان الاتفاق النووي، الذي وقع في عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ينص على تقييد طهران، لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

ولا يتوقع مراقبون أن يتغير نهج الإدارة الأمريكية الجديدة المنتخبة بقيادة جو بايدن، في التعامل مع الملف الإيراني.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران إليوت أبرامز، في وقت سابق، استمرار حملة الضغط من خلال العقوبات على طهران في ظل إدارة بايدن.

وقال أبرامز، إن العقوبات التي تستهدف إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ ونفوذها الإقليمي ستستمر.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات جديدة على إيران، حيث أدرجت كيانا وأحد الأفراد على قائمتها السوداء، بينما تواصل واشنطن، زيادة الضغط على طهران خلال الشهور الأخيرة للرئيس ترامب في السلطة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي ورئيسها، متهمة هذا الكيان بالمشاركة في أبحاث الأسلحة الكيميائية الإيرانية، والارتباط بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وهي منظمة مدرجة بالقائمة الأمريكية السوداء.

وتأتي الخطوة بعد أيام من مقتل محسن فخري زاده، أبرز عالم نووي في إيران.