القصة الكاملة لمقتل الطفلة "أسماء".. خطفوها بسبب قرط ذهب ثمنه 990 جنيها

بعد أكثر من 3 أعوام على جريمة هزت قرية القلمينا بمركز الوقف خاصة ومحافظة قنا عامة، كتبت مصلحة السجون في المنيا، اليوم، آخر فصل فيها بتنفيذ الإعدام في المتهم الرئيسي في قتل الطفلة "أسماء قناوي" بعدما خطفها بمعاونة فتاة من القرية بسبب "قرط ذهب" قيمته 990 جنيها، ووضعها في جوال وكرتونة حتى شاعت رائحتها بين الجيران.

البداية كانت عندما تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، آن ذاك بالتحديد في الأول من فبراير 2017 ، إخطارًا من مأمور مركز الوقف، يفيد بالعثور على جثة "أسماء محمد قناوي"، 8 أعوام، داخل "جوال" أعلى سطح منزل بالقرية، وذلك بعد تغيبت 10 أيام أثناء عقب ذهابها إلى شراء الدواء من إحدى الصيدليات في القرية لوالدها وتحرر المحضر 214/2017.

في ذلك الوقت ظل البحث عن الطفلة لمدة 10 أيام، حتى عثر على جثتها داخل جوال بلاستيكي على سطح منزل المتهم الرئيسي بقرية القلمينا، بعد انتشار رائحة تعفن الجثة، وبها عدة طعنات بآلة حادة، وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة التي استلمت جثة الطفلة، وجرى ايداعها في مشرحة مستشفى الوقف.

وأوضحت التحريات النهائية لمباحث مركز الوقف، أن وراء الواقعة كل من "محمود. م. ع" 21 عامًا، مقيم قرية القلمينا، بمساعدة فتاة تدعى "فاطمة. أ. م"، 17 عامًا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة الثانية التي اعترفت على المتهم الأول، وضبط بعدها، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم 995 كلي جنايات قنا.

وأدلت المتهمة الثانية، باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكاب الواقعةـ وذلك أمام مدير النيابة العامة بمركز الوقف، وقالت المتهمة "ف. م"، 17 سنة، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنها أخذت 200 جنيه من والدة "م. م. ع"، عاطل، ويبلغ من العمر 21 عاما، والتي تربطها به علاقة عاطفية، منوهة إلى أن والدته طالبتها بعد ذلك برد المبلغ، فتعثرت فلجأت إلى استدراج الطفلة "أسماء قناوي" وسرقة قرطها الذهبي الذي كانت ترتديه.

وأضافت أنها نفذت الجريمة بالاتفاق مع المتهم الذي أخفى الطفلة في مكان مهجور، وضربها بشدة، ثم تعدى عليها جنسيًا، وفوجئ المتهم أنها متوفية، بعد ذلك وضعها في "جوال"، وتركها بالمنزل المهجور عدة أيام ثم عاد ليأخذها خوفًا من افتضاح أمره.

وتابعت أن المتهم نقل جثة الطفلة من المكان المجهول إلى منزله، وقام بوضعها أعلى السطح وغادر المنزل، ولكن رائحة الجثة انبعثت في الهواء وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة والتي عثرت عليها في جوال مغلق على سطح المنزل.

وأشارت المتهمة، إلى أنها أعطت "القرط الذهبي" الخاص بالقتيلة لشقيقتها لبيعه لأحد تجار الذهب "الصاغة "، وباعته بالفعل بمبلغ 990 جنيها وأرشدت عن مكان النقود، وأكدت أن شقيقتها قامت بالبيع دون علم بهذا الأمر.

ونفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أمس حكم الإعدام على "محمود. م. ع"، المدان بخطف وقتل الطفلة أسماء محمد قناوي، وسرقة قرطها الذهبي بقرية القلمينا بمركز الوقف بمحافظة قنا، وجرى تسليم جثته إلى ذويه لدفنه بمعرفتهم.

وكانت محكمة جنايات نجع حمادي قضت بالحكم بالاعدام للمتهم الأول بقتل واغتصاب طفلة (أسماء)، 8 سنوات بمساعدة فتاةالتي حكم عليه بالسجن.