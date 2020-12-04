إعدام قاتل الطفلة أسماء في قنا: "خطفها عشان يسرق حلقها"

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، حكم الإعدام على "محمود. م. ع"، المدان بخطف وقتل الطفلة أسماء محمد قناوي، وسرقة قرطها الذهبي بقرية القلمينا بمركز الوقف بمحافظة قنا، وجاري تسليم جثته إلى ذويه لدفنه بمعرفتهم.

ترجع أحداث الواقعة إلى الأول من فبراير 2017، عندما اختفت الطفلة أسماء محمد قناوي، 8 أعوام، حيث توجهت لشراء دواء لوالدها، ولم تعد للمنزل، وظل البحث عنها لمدة 10 أيام، حتى عثر على جثتها داخل جوال بلاستيكي على سطح منزل المتهم الرئيسي بقرية القلمينا، بعد انتشار رائحة تعفن الجثة، وبها عدة طعنات بآلة حادة.

وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة التي استلمت جثة الطفلة، وجرى ايداعها في مشرحة مستشفى الوقف.

وأوضحت التحريات النهائية لمباحث مركز الوقف، أن وراء الواقعة كل من "محمود. م. ع" 21 عامًا، مقيم قرية القلمينا، بمساعدة فتاة تدعى "فاطمة. أ. م"، 17 عامًا.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة الثانية التي اعترفت على المتهم الأول، وأحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم 995 كلي جنايات قنا.

وكانت مصلحة السجون، نفذت حكم الإعدام على المتهم نشأت عيضة، المعروف إعلاميا بـ"خط الصعيد"، الشهر الماضي.

وقال مصدر أمني إن المتهم محكوم عليه بالسجن في أحكام قضائية يبلغ مجموعها 269 عاما، بالإضافة إلى حكم بالإعدام في واقعة قتل شاب نتيجة خصومة ثأرية.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما عثرت قوات الأمن في الإسكندرية، على جثة المجني عليه "حسام.ح"، 24 عاما، حاصل على دبلوم، من أهالي قرية نجع الشيخ نور الدين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، مربوط اليدين مصابا بطلقات نارية.

ونجح ضباط مباحث الإسكندرية، في كشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها المتهم نشأت عيضة، الهارب من مجموع أحكام بالسجن، بالاستعانة بزوجته و5 آخرين.