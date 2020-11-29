من الكهربائي للمعلم.. 3 جرائم هزت محافظة قنا في شهر

أطفال في عمر الزهور، لم يكن في بالهم أن يصبحوا ضحايا للاعتداء الجنسي من أشخاص تجردوا من كل قيم الإنسانية، فقد شهدت قنا 3 حوادث اعتداء على أطفال، ما لقى استياء المواطنين بالمحافظة.

"الوطن" يستعرض 3 وقائع اعتداء جنسي في محافظة قنا، والتي كان أبرزها اعتداء أب على ابنته لمدة عام ونصف مستغلا غياب والدتها.

صاحب محل يعتدي على طفلة جنسيا

في مركز نجع حمادي بقنا، اتهمت ربة منزل، صاحب سوبر ماركت، بالاعتداء على طفلتها، وحررت بلاغا في مركز الشرطة تتهم فيه "ع. و. س" صاحب سوبر ماركت، باغتصاب ابنتها (9 أعوام).

وجرى العرض على النيابة للتحقيق، حيث كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، لتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، القبض على شاب بتهمة اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مستغلا إعاقتها الذهنية.

وأمرت النيابة العامة في مركز نجع حمادي، بحبس صاحب السوبر ماركت المتهم باغتصاب طفلة، وقررت النيابة عرض المتهم والطفلة على الطب الشرعي، لإعداد تقرير حول الواقعة.

وقال مصدر أمني، إن المتهم اعترف بمحاولته اغتصاب الطفلة حيث استدرجها داخل المحل عن طريق إغرائها بالشيكولاتة.

كهربائي يعاشر طفلته عاما

وفي واقعة ثانية، اغتصب كهربائي، مقيم منطقة الشؤون بمدينة قنا، ابنته لأكثر من عام، حيث كشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد إيهاب، أن "م. ج."، 44 سنة، كهربائي، مقيم بمنطقة "الشئون"، قام بالاعتداء على طفلته.

وتبين أن المتهم انفصل عن زوجته، منذ ما يقرب من 8 سنوات، حيث سافرت إلى القاهرة تاركة له طفليها، المجني عليها وشقيقها، الذي توفي منذ سنوات، كما تبين أن الأب كان يعتدي على ابنته في غرفتها.

واكتشفت الواقعة، جارتهم التي تسكن في العمارة المقابلة، حيث لفت نظرها تلك الطفلة، التي تقف دائما في النافذة، تنظر للأطفال في مثل عمرها خلال لهوهم بالشارع، في حين أنها لا تلعب معهم نهائيا، فبدأت تتحدث معها خلال جلوسها في الشباك، ثم أصبحت ترسل لها طعاما كل يوم، خصوصا أن والدها يغلق عليها باب غرفتها طوال اليوم.

معلم يعتدي على تلاميذه

ومنذ 3 أسابيع، قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مُعلم بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة هتك عرض عدد من التلاميذ تحت تهديد السلاح بمدينة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014 عندما وجهت النيابة العامة بقنا للمتهم "محمد.ع.ه.م" 41 عامًا، معلم أول بمدرسة قنا الإعدادية الحديثة، مقيم بشارع المعهد الديني القديم ببندر قنا؛ تهمة هتك عرض عدد من التلاميذ بالقوة بالتعدي عليهم بيديه وتخويفه لهم بصاعق كهربائي وكلب ومسدس صوت، وحجزهم دون وجه حق وتعذيبهم بدنيا بالضرب.