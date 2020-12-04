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عاجل.. ضبط 8 أشخاص لمحاولة تنظيم تجمع أمام أحد الأندية بالجيزة

كتب:

محمد بركات
09:37 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 8 أشخاص، أثناء محاولتهم التجمع أمام أحد الفنادق بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة، وقيامهم ببث فيديو مباشر لتحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم سيدة – حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بمحافظة القاهرة - سبق قيامها باستغلال حسابها الشخصي في بث مشاركة وتفعيل "هاشتاج" لدعم مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية، وتوجيه الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة النادي.. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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