نهى خليفة: سجدت لله شكرا بعد فوزي بجائزة "التميز الحكومي العربي"

كشفت المهندسة نهى الخليفة، مدير عام إدارة المعلومات والتوثيق، بديوان محافظة الإسكندرية، أنها سجدت لله شكرا فور مشاهدتها لاسمها ضمن الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، كأفضل موظفة حكومية عربية مؤخرا.

وأضافت "خليفة"، خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنه كان من المفترض أن ينظم احتفال للإعلان عن الفائزين بالجائزة، لكن فيروس كورنا منع ذلك، ووجه المنظمون الدعوة للجميع لمشاهدة إعلان الفائزين "أون لاين".

وتابعت، "كنت قاعدة في مكتبي قلقانة جدا، وفور مشاهدة اسمي ضمن الفائزين فرحت جدا، فكان إحساس قوي جدا، وسجدت لله شكرا، ثم فوجئت باتصال من فريق مصر التميز وبيقولولي إحنا شوفنا اسمك وبنهنيكي".

وأكدت أنه عقب ذلك، اتصل بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وطلب منها التوجه إلى مكتبه، وفوجئت به عائدا من جولة تفقدية بالمحافظة بمعطف المطر، بعد أن شهدت الإسكندرية أمطارا غزيره خلال هذا اليوم، وقال لها، "كان لازم أكون أول واحد يكرمك"، فكان الجميع سعيدا بأن امرأة من مصر ومن المحليات فازت بهذه الجائزة.

وأوضحت أن معايير اختيارها لهذه الجائزة، قائمة على 5 معايير، في مقدمتها الأداء والإنجاز، وماذا حققت على مدار عملي، وما هي المبادرات التي قمت بها وأثرها على المجتمع، فقد كنت حاصلة على 5 جوائز تميز من مصر، بداية من 2005، وآخرهم في 2019، مشيرة إلى حصولها على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي.

وكانت "خليفة" قد حصلت على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بالإمارات، وذلك بعد المنافسة مع 5 آلاف موظف عربي، تقدموا للمسابقة من كافة الدول العربية، حيث قدمت نموذجا لموظف المحليات الذي يعمل بكل اجتهاد وبمنهج علمي.