بالصور.. نجوم الفن يحتفلون بتسجيل صندوق تحيا مصر في موسوعة جينيس

شارك عدد كبير من الوزراء ونجوم الفن والمشاهير مساء أمس الجمعة في احتفالية صندوق تحيا مصر الذي نجح في تسجيل رقم قياسي جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة، محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة .

جاء ذلك خلال حفل نظمه الصندوق بمنطقة بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، الثقافة، والشباب والرياضة، والدولة لشئون الإعلام، والدكتورة راندا المنشاوي مساعد رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من كبار رجال الأعمال ورموز الفن والإعلام.

ومن نجوم الفن والإعلام تواجد آسر ياسين، أمينة خليل، والإعلامية دعاء فاروق.

وخلال الحفل استعرض صندوق تحيا مصر، محاولاته الثلاث لتسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية عرفها التاريخ، حيث شهد الحضور فيلما تسجيليا يوثق المحاولات الثلاث، وكذلك إعلان الرئيس التنفيذي للشريك الرسمي لجينيس حصول الصندوق على ثلاثة ألقاب هي: "أكبر قافلة تبرع بالدواجن في العالم، وأكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية، وأكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم على الإطلاق".

كما أطلق الصندوق خلال الحفل حملة جديدة، بعنوان نتشارك من أجل الإنسانية، يدعو من خلالها كل أطراف العمل التطوعي والخيري حول العالم للتنافس من أجل تحقيق أرقام قياسية في دعم كل ما ينمي ويرتقي بالإنسانية كافة.

من جانبه قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر في بيان: "سعينا خلال الفترة الماضية إلى تنفيذ تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف جهود الصندوق في مجال رعاية الأسر الأولى بالرعاية، وتدشين أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة خلال فصل الشتاء، لافتا إلى أن القافلة تضمنت 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية.

وأضاف: "تحدينا الوقت والمسافة بجمع 480 شاحنة في مكان واحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لانطلاقها إلى 27 محافظة بالجمهورية، لتوصيل الغذاء والملابس والأغطية لمستحقيها في قرى ونجوع نائية، وتمكنا من تسجيل رقم قياسي جديد في جينيس للأرقام القياسية، عبر أكبر قافلة تبرع بالدجاج قوامها 2000 طن من الدواجن، كما نجح الصندوق في اقتناص لقب أكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية عبر تنظيم قافلة مواد غذائية جافة قوامها 300 ألف صندوق يتضمن مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الجافة وغيرها من احتياجات الأسرة من الغذاء".

جدير بالذكر أن رسالة صندوق تحيا مصر تهدف إلى توفير شتى سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، حيث تستهدف قوافل الصندوق بشكل عام، الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدات المعيلات، والأرامل وأبناء السجينات، وكذا حماية الأطفال بلا مأوى.