أبطال مسرحية "الوصية": شرف لنا المشاركة في عمل يخص الشهداء

قال الفنان ميدو عادل، إن العرض المسرحي "الوصية" كان أحد الأعمال الهامة التي ظهر بها في المسرح القومي، حيث انه وفي بداية عرض المشروع عليه كان يخشي الظهور في هذا العرض: "كنا بنقدم دراما إلهية، والصدفة في العمل بتمثل سيناريو جيد وقوى".

وأضاف "عادل"، خلال استضافته بحوار مسجل لبرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي خلال شهر ونصف فقط خرج العمل في أبهي حلة له، وذلك بمساعدة المخرج الكبير خالد جلال: "وجود كل محترف في مكانه طلع العمل بالشكل اللي يليق بيه".

وأوضح أن مخرج العمل دائما ما يتعامل مع الطاقم الخاص به في شكل "عائلة" ودائما ما يقوم بشرح وجه النظر في كل قرار يأخذه على المسرح: "دايما بيقولنا أن الغلطة بفورة على المسرح".

وأكد أنه لم يكن مجندا في القوات المسلحة، ولكنه تمنى أن يستشهد كما استشهد البطل المجند الشهيد محمد المعتز رشاد: "حبيته من غير ما أشوفه، وتمنيت أكون زيه والعرض ميخلصش".

وتابع: "كنا بنعمل حاجة حقيقية جدا، ولو هنعمل العرض المسرحي في الشارع هنعمله ومش هنتأخر، والتقنية اللي طالعة على المسرح مش طبيعية، وفيه حالة من الصدق والتفاني وصلتنا لحالة من الدوب".

فيما قال الفنان محمود حافظ، إنه وافق على ظهوره في العرض المسرحي "الوصية" للبطل الشهيد المجند محمد المعتز رشاد ووافق على الظهور بالعمل قبل رؤيته للسيناريو الخاص بالعمل من الأساس: "شرف ليا الظهور في أي عمل يخص الشهداء".

وأوضح خلال استضافته بالبرنامج أنه لم يكل أو يمل من ظهوره في أعمال درامية تخص الشهداء الذين يدفعون بأرواحهم ثمنا للاستقرار والحياة لكافة المصريين، ولن يخشي على مشواره الفني جراء مشاركته مؤخرا في أعمال تخص القوات المسلحة فقط: "شرف ليا".