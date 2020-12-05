انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. مازال القتل مستمرا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم واعتداءاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء عن طريق قمع المسيرات السلمية أو الانتهاكات السافرة على المقدسات، سواء الإسلامية والمسيحية، في أنحاء متفرقة من الأراضي المحتلة.

واندلعت ظهر أمس، مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في بطنه، و4 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل ويدعى علي أيمن نصر أبو عليا 13 عاما، متأثراً بإصابته.

ولم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم نساء وأطفال، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا

وأصيب شاب فلسطيني بعدما دهسته سيارة جيب عسكرية أثناء كمين للمشاركين بالمسيرة المناهضة للاستيطان، كما أصيب العشرات بالاختناق وبالرصاص المغلف المعدني، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة مناهضة للاستيطان في منطقة الراس شمال غرب سلفيت.

وهاجم عشرات الجنود، المشاركين في المسيرة، بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، مما أدى لإصابة أحد المشاركين بعيار معدني في قدمه، وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وقال أمين سر حركة فتح في إقليم سلفيت عبدالستار عواد: "إننا اليوم نؤكد في هذه الفعالية استمرارنا بالفعاليات المنددة بالاستيطان والزحف لأراضينا المُصادرة، وإن منطقة "الرأس" هي ملك لأهالي مدينة سلفيت، ولن نسمح للاحتلال وقطعان المستوطنين بسلب أراضينا".

من جانبه، أوضح منسق ملف الفصائل في إقليم سلفيت عمار عامر، لوكالة "معا" الفلسطينية: "لن يسجل التاريخ أننا شعب تخلى عن أرضه، وأننا سنبقى صامدون في وجه هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ولن نسمح بتطبيق خطط الضم".

ودعا عامر، المزارعين والأهالي، لتكثيف تواجدهم في الأراضي وإعمارها وزراعتها لحمايتها من الاحتلال وقطعان المستوطنين، وسنقوم بتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين في المنطقة، حيث تُعتبر هذه المنطقة حيوية ومهمة كونها تتوسط دولة فلسطين، وتربط شمال الضفة بجنوبها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بإغلاق مداخل مدينة سلفيت، وعدم السماح لمن لا يحملون هوية وسكان المدينة من الدخول إليها للمشاركة بالفعالية التي تعد الرابعة المناهضة للاستيطان خلال بدء عملية التجريف بغرض إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الراس.

واضرم مستوطن إسرائيلي، النيران، عصر أمس، النار داخل كنيسة الجثمانية في منطقة وادي قدرون "بالقرب من طريق باب الاسباط" في مدينة القدس المحتلة. وأوضح شهود عيان أن مستوطنا اقتحم كنيسة الجثمانية وقام بسكب المواد المشتعلة داخلها، ثم أضرم النيران، مما أدى الى احتراق عدة مقاعد بشكل جزئي، وخلال ذلك تم التصدي اليه واستدعيت الشرطة الى المكان وقامت باعتقاله.

وأوضح مستشار مجلس رؤوسا الكنائس في الأراضي المقدسة وديع أبو نصار لوكالة "معا" الفلسطينية، أن الأضرار المادية داخل كنيسة الجثمانية بسبب الحريق هي طفيفة، محذرا من خطورة اقتحام الكنيسة.

وقال أبو نصار:"ان ما جرى هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهذا يدل على الأفكار العنصرية الحاقدة والتي يجب معالجتها أمنيا وتربويا".

وأدان عدد من المسؤولين الفلسطينيين محاولة أحد المستوطنين إحراق كنيسة "الجثمانية" في العاصمة المحتلة، وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة، محاولة مستوطن إحراق الكنيسة في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة المسيحية والإسلامية، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار اعتداءات المستوطنين ضد الشعب الفلسطينيين وممتلكاته ومقدساته، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المتكررة على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية دليل على همجية ووحشية المستوطنين، الذين يمارسون الإرهاب بأبشع صوره، تحت بصر وسمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي لمواجهة إرهاب المستوطنين، ووضعهم ضمن قائمة الإرهاب الدولي، والتعاطي مع ما يشكلونه من خطر بمسؤولية عالية.

ودعت الوزارة، في بيان تعقيبا على الاعتداء الذي نفذه أحد المستوطنين على الكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، ومحاولته إحراقها، العالم لعدم الاكتفاء بالسكوت والانتظار والإدانة، وإنما التحرك السريع لتوفير الحماية للأماكن المقدسة والدينية، كخطوة أولى نحو توفير أوسع لكل أشكال الحماية للأرض المقدسة تحت الاحتلال وما عليها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وأعربت الخارجية الفلسطينية، عن قلقها من خطورة هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطن في قلب الكنيسة الجثمانية، والتي من المفترض أن تخضع لحماية سلطات الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا يظهر فشله مع هذا الإرهاب المتواصل والمتكرر في أكثر من مكان وأكثر من شكل، كما يظهر الحاجة للحماية الدولية خاصة وأن "مقدساتنا أكانت مسيحية أم إسلامية هي عرضة للخطر من قبل محتليها".