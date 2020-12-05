بعد واقعة "المجتبي المهدي بالشرقية".. أبرز 10 مدعين للنبوة في مصر

كثيرًا ما تحدث ضجة بين الحين والآخر بسبب "مدعي النبوة" الذي أصبح هوسًا لا ينتهي، ولا تمر فترة طويلة إلا ويظهر مُدعي نبوة يُثير الجدل ويُشعل وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يقوم أحد شيوخ الأزهر الشريف بتكذيبه بعد استدعائه لمناظرة فيختفي أو يتم إلقاء القبض عليه ثم تندثر القصة، ليأتي آخر ويُعيد الكرة مرة أخرى، وهكذا في حلقات متصلة لا تنتهي.

أسمى نفسه "المجتبي المهدي".. القبض على مدعي النبوة ببحر البقر في الشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغًا لمركز شرطة الحسينية، باتهام مواطن يدعى "محمد.إ " ويطلق على نفسه "المجتبي المهدي" مقيم بقرية بحر البقر التابعة لدائرة المركز، بإدعاء النبوة، ونشره فيديوهات و"بوستات" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسط تأييد من قلة، وانتقلت قوة من الشرطة لمكان إقامة المتهم وألقت القبض عليه وتم التحفظ على هاتفه وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان المتهم نشر عبر حسابه فيسبوك بوست إدعى فيه أنه صحابي مصر وأنه رسول الله.

من تهمة إدعاء النبوة للانتخابات.. قصة مرشح برلماني تُثير جدلًا بالمنوفية

عقب الإعلان عن ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم لقى هجوما شرسا، خاصة مع اتهام مواطنين له بادعائه النبوة والولاية في واقعتين مختلفتين، ما أثار حالة من الجدل في الشارع المنوفي حيث علق البعض برفضهم ترشحه.

أيمن يوسف عبدالله، تعود قصته إلى 8 أعوام سابقة عندما تم اتهامه بادعاء النبوة وقال عدد من أهالي قرية البتانون، إنه كان له مؤلف مطبوع مكون من 150 ورقة قال فيه "إن الملائكة قامت بتوضئته أثناء وجوده على المنبر"، مؤكدين أنه ادعى النبوة، فيما رد "عبدالله" على ذلك في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، بقوله إن النيابة الإدارية برأته من تلك التهمة وحفظت القضية منذ 7 سنوات.

إحالة مدعي "النبوة" بأسوان إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص

قررت النيابة العامة بمركز ادفو بأسوان برئاسة محمد عبد الحميد رئيس النيابة، إحالة مدعى النبوة إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص. وكانت نيابة ادفو قد باشرت التحقيق فى واقعة ادعاء المزارع أحمد محمود أبوالحجاج الطايفى، النبوة، وأنه المهدي المنتظر حيث بدأ فى نشر أفكار غريبة بقرية الطوناب التابعة لمركز ادفو شمال أسوان تتنافى مع الإسلام، بينها إعفاؤه من أداء فروض الصلاة والصوم والذكاة، وتم ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة بأدفو التى أصدرت قرارها السابق.

القبض على مواطن ادعى أنه "كلّم الله" في الأقصر

ألقت أجهزة الأمن في محافظة الأقصر، منذ قليل، القبض على يوسف السايح، الذي ادعى أنه "كليم الله" بمدينة أرمنت، في جنوب غرب المحافظة.

وادعى "السايح" في فيديو على "فيسبوك" أنه تكلم مع الله والتقط صورا مع الرسول.

من عمليات إجهاض النساء لإدعاء النبوة.. رحلة صلاح شعيشع بالإسكندرية

صلاح شعيشع طبيب من محافظة الإسكندرية رفض التعيين في الصحة المدرسية، وتخصص في عمليات إجهاض النساء واشتهر بتلك العمليات، ثم إدعى أنّه "النبي محمد" وأنّ وفاة النبي لم تكن إلا بالجسد فقط وأنّ روحه باقية في جسده.

مهندس تبريد وتكييف يدعي أنّه "البعث الثاني لسيدنا محمد"

جن جنون أحمد يمني مهندس التبريد الذي يعمل في شركة تبريد وتكييف، وإدعى أنّه نبي هذا الزمان وأنّه البعث الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليوحد العرب ويهدي العالم.

طالب هندسة يدعي اختياره آخر الأنبياء

رامي عبدالفتاح، طالب بكلية الهندسة، ادعى النبوة، وأكدّ أنّه هبط عليه وحي من السماء لاختيار نبي آخر الزمان، مؤكدًا أنّ الوحي طلب منه تبشير المسلمين والمسيحيين واليهود وباقي الرسالات الأخرى بدعواه وضرورة الدخول فيها قبل يوم القيامة.

لطيف صبحي ادعى أنّ القرآن الكريم ذكر اسمه في سورة الكهف

تعتبر أبرز وأشهر حالات إدعاء النبوة، حين أكدّ شخص يدعى لطيف صبحي، أنّه أوحى له بأن يدعو الناس، مؤكدًا أنّ الله اختص اسمه وذكره في القرآن، حيث أنّ اسمه بالفرنسية معناه "لا شئ" واستدل على اسمه بالقرآن في سورة الكهف بقوله تعالى "لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدًا إلا أنّ يشاء الله"، قائلًا أنّ اسمه هو المقصود في هذه الآية لأنّ لطيف بعد تقطيعه وتحويله للفرنسية يكون معناه "لا شئ" وهذا مطابق للآية كما زعم.

موظف بهيئة الطاقة الذرية بدأ بعلاج المرضى بالقرآن الكريم وانتهى بإدعاء النبوة

محمد أبو علي أحد موظفي هيئة الطاقة الذرية، كان يُعالج المرضى بالقرآن الكريم، وعندما ذاع صيته بين الناس بدأ يدعوهم على أنّه النبي الجديد على الأرض، مؤكدًا أنّ الله أيده بمعجزة الشفاء بالقرآن وسر كلمة "كن فيكون" وعندما جادله أحد الأفراد بأنّ سيدنا محمد هو آخر الأنبياء قال له أنّ الرسول آخر الأنبياء ولكنه مُنزل لتثبيت الدين ولإدراك المسلمين قبل أن يغرقوا في المعصية.

منال مناع ادعت النبوة وأكدت أنّ منزلها هو منزل الرسول واتبعها علية القوم

كانت أكثر الوقائع المُثيرة للجدل، حينما ادعت سيدة "النبوة" بعدما زعمت أنّ لديها القدرة على علاج الأمراض المستعصية وفك السحر والشعوذة، وأشاعت أنّ منزلها هو مسجد الرسول، ثم تعرفت على زعيم طريقة صوفية بالمنيل يدعى عمر أمين حسانين، وكانت تناديه "عمي"، رغم أنها تزوجت منه، وبعد وفاته سيطرت على أتباعه وقالت إن بيتها مسجد للصحابة والأولياء، وأنّ "عمها" الذي ادعى النبوة واعتقل ومات في السجن كان يؤدي مناسك الحج نيابة عن أتباعه ولا داعي لأن يحجون.

كما أشاعت السيدة التي تدعى "منال مناع"، أنّ سيدنا جبريل والحسن والحسين عليهما السلام والسيدة زينب وفاطمة الزهراء عليهما السلام يتجلون لها بصحة عمها عمر حسنين، ثم ادعت النبوة علنًا والغريب أنّ أتباعها على درجة عالية من الثراء منهم تجار ذهب ورجال أعمال وأساتذة جامعات وأطباء وتم القبض عليها.