ريهام سعيد: هناك محاولات لهدمي.. "مش متخيلة إن حياتي رهن لزرار"

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على الجدل الذي أثارته حلقة برنامجها الأخيرة "صبايا الخير"، بسبب صيد الثعالب، وهو الذي دفع القناة إلى حذف الحلقة من جميع منصاتها والاعتذار للمشاهدين عنها، بسبب ما أُعتبر تعاملا غير مناسب مع الحيوانات.

وقالت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "لو قلت أنا منهارة فده قليل، معرفش دي محاولة لهدمي، واللي بيحصل ده مش طبيعي، واتعمل هاشتاج الساعة 4:45 وكان منظم جدًا بدعوى إن الثعلب تعرض للتعذيب".

وأضافت مقدمة برنامج "صبايا الخير": "حتى الآن مش متخيلة كم الظلم وإننا رهن زرار، كل حاجة في حياتي بقت رهن زرار، وأي حد عاوز يأذيني أو يأذي البلد ينشر صورتين وعليهم شعار وهيلمان ويشيره في كل مكان والناس تصدق الكذب".

وحول سر تصوير الحلقة، قالت ريهام: "قماشة البرنامج واسعة، ولا يقتصر على المشكلات الاجتماعية، وبدأت الحلقة بقصة وقلت إننا نربي حيوانات في البيت مثل الثعابين والشمبانزي".

وتابعت: "أنا مش معدة لكني مذيعة وكنا رايحين نسلط الضوء على مهنة صيد الحيوانات البرية، لأن البحث العلمي يستفيد منها ولا يكون الأمر مقتصرًا على الأكل فقط، ومراكز البحوث تحصل على بعض موادها من أجل صنع اللقاح وجرام السم في العقارب مثلًا قد يثمن بنحو 10 آلاف جنيه".

وأردفت: "ولا واحد من اللي بيتكلم في مصر شاف الحلقة، ولما لاقينا حشرات على جسم الثعلب شيلناها، وبالنسبة لطريقة الصيد فمش أنا اللي عملتها وده بيحصل في العالم كله، محدش بيصطاد ثعالب بضرب النار، والجميع يستخدم مصائد.. بناخد الثعلب ونستخدمه لأغراض البحث العلمي وبعدين بنرجعه مكانه تاني، والثعلب اللي اصطدناه مش معرض للانقراض".