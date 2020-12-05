ريهام سعيد تدافع عن نفسها: "اللي بيهاجموني 5000 أكونت منهم 3 آلاف FAKE"

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على الجدل الذي أثارته حلقة برنامجها الأخيرة "صبايا الخير"، بسبب صيد الثعالب، وهو الذي دفع القناة التي تذيعه إلى حذف الحلقة من جميع منصاتها والاعتذار للمشاهدين عنها، بسبب ما أُعتبر تعاملا غير مناسب مع الحيوانات.

وقالت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، تعليقا على الصور المؤثرة التي أظهرت بكاء الثعلب: "قبل بدقيقة كان بياكل في الناس كلها، وأسنانه شرسة جدًا، وفي الصعيد هي حيوانات خطيرة على الإنسان والمواشي والبط، والناس بتضربهم بالشوم وبتموتهم".

وأضافت: "رفعنا الحلقة من السوشيال ميديا عشان متتاخدش وتتحرف زي ما كان بيحصل كل مرة، واحتراما لصفحات حماية الحيوانات لأنها ضد الصيد عموما، وإحنا لو في المجتمع ضد الصيد عموما يبقى نقلع الأحذية ومنلبسش جزمة بجلد حيوان، ونفضي الثلاجة ولا ناكل فراخ ولا حمام محشي ولا أرانب".

وتابعت: "معايا فيديو للصيادين وهم بيرجعوا الثعالب مكانها تاني، وكل الكلام ده شرحناه في الحلقة، والنهاردة الساعة واحدة مساء هنزل فيديو فيه كل حاجة، لأني سمعت إني هلبس تهمة جديدة، أنا مالي؟! هو أنا اللي اصطدت أو استخدمت الأفخاخ؟!".

وأردفت: "أول حلقتين عملت مشاهدات محصلتش بواقع 8 ملايين مشاهدة و7 ملايين مشاهدة، والسوشيال ميديا مش الرأي العام، هم 5 آلاف واحد منهم 3 آلاف حساب FAKE، وعموما أنا مخطفتش عيال ولا سرقت صور البنت من على الموبايل ولا قولت إن التُخان ريحتهم وحشة".