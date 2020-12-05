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محمود مسلم

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة في جورجيا لإلغاء نتائج الانتخابات

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(وكالات)
09:08 ص | السبت 05 ديسمبر 2020
حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة في جورجيا لإلغاء نتائج الانتخابات

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية جديدة في جورجيا لإلغاء نتائج الانتخابات

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها حرّكت دعوى قضائية في محكمة ولاية جورجيا لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية هناك، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويعد هذا أحدث طعن ضمن سلسلة من الطعون القانونية التي تهدف إلى تغيير خسارة ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الإدارة إن الدعوى ستشمل أقوالًا تحت القسم يدلى بها سكان جورجيا يوضحون فيها حدوث تلاعب.

وأقام معسكر ترامب عددا كبيرا من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في محاولة فاشلة لتحويل هزيمته في انتخابات 3 نوفمبر الماضي إلى فوز، وقد رفضت المحاكم كل هذه الدعاوى تقريبًا.

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