تركيب ماكينات استخراج التذاكر آليا بالخطين الأول والثاني للمترو قريبا

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة تعمل خلال الوقت الحالى على إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة رفينيو اس كوليكشن سيستمز فرانس ايه اس الفرنسية، لتوريد ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا المعروفة باسم ATV لتركيبها بمحطات الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق قريبا، وذلك لمواجهة زحام الركاب على منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

وقال والي، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن الماكينات الجديدة لاستخراج التذاكر آليا ستغطى جميع محطات الخطين الأول والثانى، مشيرا إلى أن الماكينات الجديدة، سيستخدمها الراكب في استخراج تذاكر المترو آليا بدلاً من اللجوء إلى الوقوف أمام منافذ بيع التذاكر، وهى شبيهة بماكينات الـ"ATM" الخاصة بالبنوك، وتعمل باستخدام العملات النقدية الورقية والمعدنية بجانب البطاقات الائتمانية البنكية، ويمكن للراكب عبر هذه الماكينات استخراج تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المحمل عليه الاشتراكات أو المستخدم كمحفظة نقود لاستقلال المترو بديلا عن التذاكر الورقية.

وأضاف والي، أن الهيئة تواصل العمل الجاد لتنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبري، مؤكدا أن فيروس كورونا لم ولن يؤجل تنفيذ مشروعات الأنفاق، سواء استكمال الخط الثالث للمترو، أو البدء فى تنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، منوها بأن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها ستعمل على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وبدأت الهيئة القومية للأنفاق، فى التخطيط لشراء 32 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الأول "المرج - حلوان" ضمن خطة تكييف قطارات الخطين الأول والثانى للمترو وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث إن القطارات الجديدة ستتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، ومخطط تزويد كل قطار بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية، مع تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة.

كما سيوجد أعلى الأبواب الجانبية للقطارات الجديدة شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، مع تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وكذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.