"الأنفاق": ساعة وربع مدة الرحلة من أكتوبر إلى العلمين بالقطار السريع

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق، إن استئناف حفر محطة صفاء حجازي بالزمالك، لن يؤثر على حركة المرور بالمنطقة، لان ماكينات الحفر تعمل على عمق كبير يبلغ نحو 22 مترًا تحت الأرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدمة برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن اتجاه المترو سيسير في شارع إسماعيل محمد ثم أسفل نهر النيل حتى تصل إلى محطة الكيت كات، لافتًا إلى أن أعمال الحفر ستستغرق فترة تتراوح ما بين 5 أسابيع إلى 6 أسابيع.

وتابع، أن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية للنقل في القاهرة الكبرى والتجمع في المناطق العمرانية حولها والتوسع في خطوط المترو، مشيرًا إلى أنه جرى إدخال وسائل نقل جديدة إلى منظومة النقل الجماعي في مصر منها مشروع المونوريل.

وأردف، ان مشروع المونوريل في مصر يعتبر من أطوال مشروعات المونوريل على مستوى العالم: "لدينا خطين، الأول هو خط أكتوبر ويبدأ من المنطقة الصناعية في أكتوبر بطول 43 كم ويسير موازيًا للمحور ويقطع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي حتى يصل إلى شارع السودان ووادي النيل لكي يلتقي مع الخط الثالث لمترو الأنفاق".

وأشار، إلى أن الخط الثاني هو مونوريل العاصمة بطول 56 كم ويبدأ من محطة الاستاد بطول 22 محطة، حتى يصل إلى العاصمة الإدارية، إذ جرى الانتهاء من أبحاث التربة وجاري تنفيذ الأساسات العميقة وتنفيذ الأعمدة الخرسانية للكوبري.

وبالنسبة إلى القطار الكهربي السريع "العين السخنة- العلمين، قال رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق، إنه جرى دراسة المسار بطول 438 كم ويبدأ من العين السخنة حتى جنوب العاصمة الإدارية ثم يتجه إلى محور محمد نجيب ثم جنوب حلوان، وبعدها يعبر النيل ثم يتجه إلى واده النطرون ومنه إلى العلمين، وهناك فرع إلى برج العرب.

وأتم: "نحن بصدد استكمال دراسات التربة وأعمال رفع المساحي، وسيتم انهاء أعمال هذا المشروع في فترة تتراوح ما بين سنتين وسنتين نصف، وتستغرق الرحلة بطول الخط ما بين ساعتين ونصف إلى 3 ساعات، ومن أكتوبر حتى العلمين تستغرق الرحلة ساعة وربع".