ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين، للإتجار بالمخدرات وبحوزتهم كميات من مخدري الحشيش والشادو أثناء قيامهم بترويجهما على المتعاطين، وتم التحفظ علي المضبوطات، وأُحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

ووردت معلومات سرية للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بمدينة ومركز بنها.

وكلف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين، حيث تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على "ا. ر. ا"، 25 سنة، عاطل، ومقيم شارع نصار اتريب دائرة قسم ثان بنها، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 550 جرام و2500 جنيه وهاتف محمول، وضبط "ا. ع .م"، 23 سنة، عاطل، ومقيم بالرملة بمركز بنها و"م .م .ف"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة الزراعة قسم أول بنها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش زنة حوالى 700جرام ، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ مالى 2250 جنيه وعدد 3 هاتف محمول.

في وقت سابق تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 4 تجار للهيروين بالقناطر الخيرية وقليوب وشبين القناطر والخانكة، وجرى التحفظ علي المضبوطات وأُحيل المتهمون للنيابات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

كانت المعلومات السرية قد وردت إلي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وكلف اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار في الهيروين وتوزيعه على المتعاطين بالقليوبية.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على "محمد ع . م"، 34 سنة، عاطل، ومقيم في حلابة بمركز قليوب، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 290 جرامًا، و"ناصر م. ن"، 23 سنة، عاطل، ومقيم كوم أشفين بمركز قليوب، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة حوالى 220 جرامًا، و"سيد ق. س"، 45 سنة، عاطل، ومقيم بأبو الغيط بمركز القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 250 جرامًا، و"محمد ح . س"، 45 سنة عاطل ومقيم الجعافرة الخانكة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 300 جرام.