غدا.. انتهاء بروفات موكب المومياوات بمشاركة سوسن بدر وعدد من الفنانين

تنتهي غدا الأحد البروفات النهائية لموكب المومياوات الملكية المنتظر خروجه، خلال أيام من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب يشارك فيه عدد من رؤساء وسفراء ووزراء العالم بخلاف 18 قناة عالمية في مقدمتها cnn وسكاي نيوز وbbc ونحو 400 صحفي مصري وأجنبي سيتم تحديد أماكن تواجدهم على طول الموكب الذي يبدأ من المتحف المصري ثم ميدان التحرير حيث سيتم افتتاح أعمال تطوير الميدان وإضاءة كافة أضوائه بما فيها الأضواء الاحتفالية حول المسلة والكباش الأربعة.

وقال مصدر بوزارة الآثار، لـ"الوطن"، إن الموكب والذي يعد الأول من نوعه سيشهد احتفالات لن تتوقف عند القاهرة بل ستمتد لعدد من المحافظات والمواقع الأثرية من أهرامات الجيزة لمعبد الأقصر والكرنك ومعبد الدير البحري بالبر الغربي بالأقصر الذي انتهت أعمال إضاءته بالكامل.

وسيشارك بها عدد من الفنانين كل واحد منهم سيشارك من موقع أثري بكلمة للعالم كما سيتقدم الموكب ملكة الموكب الفنانة سوسن بدر التي ستبدأ الاحتفال بالزي الفرعوني من داخل المتحف مع الخطوة الأولى لتحرك المومياوات لتودع المومياوات الملكية مقرها القديم بالمتحف لمقرها الجديد بمتحف الحضارة.

يتحرك الموكب على موسيقى فرعونية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، 22 سيارة بطراز مصري قديم، تتقدمها الخيول والعجلات الحربية التي صنعت على نفس الطراز الفرعوني لعربات الملك توت عنخ آمون حيث صممت عربات ذات تكنولوجيا حديثة تمتص الذبذبات حتى لا تسبب أي ضرر لأعظم ملوك الفراعنة.

وتم تصميمها على الطراز الفرعوني المذهب يتوسطها الجعران خبري وهو يشرق نحو النهار وعلى كل عربة كتب اسم الملك الذي تم نقله باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية ويعلو السيارة تابوت مذهب مزين بنقوش زهور اللوتس، وسيتم إضاءة الطريق بالليزر بعلامات فرعونية.