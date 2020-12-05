البنتاجون: ترامب قرر إعادة تموضع قواتنا خارج الصومال

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تموضع غالبية القوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل عام 2021، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، "إن الرئيس الأمريكي قرر إعادة تموضع غالبية الأفراد والأصول العسكرية خارج الصومال بحلول أوائل عام 2021".

وأضاف "البنتاجون"، أنه قد تتم إعادة نشر جزء من القوات خارج شرق إفريقيا، مشيرة إلى أن بقية القوات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح بإجراء عمليات عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة والقوات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظمات المتطرفة العنيفة.

وشددت الوزراة الأمريكية، على أن الولايات المتحدة لا تنسحب أو تتخلى عن إفريقيا، مضيفة:"سنُواصل إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة التي يُحتمل أن تهدد أراضينا".

وتعهدت الوزارة، بالحفاظ على القدرة على شن عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال.

وكان ترامب قد سرع أيضا انسحاب قواته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها".