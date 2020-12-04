الديون تحاصر مجموعة Huachen المنتجة للسيارات في الصين

علاقات شركات السيارات ببعضها البعض يشبه العلاقات الدولية، فشركات السيارات لها تعاقدات وشراكات فى مختلف الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وأكثر العلاقات والشراكات موجودة فى الصين باعتباره أكبر سوق فى العالم، ومن هذه الشراكات هى شراكة bmw و Huachen Groupe المجموعة التى تديرها حكومة مقاطعة Liauning الصينية.

وخرجت أول سيارة bmw صينية الصنع من خط إنتاج جديد مملوك لشركة bmw وشريكتها الصينية بريليانس التابعة لمجموعة Huachen فى أكتوبر من عام 2003، هذه الخطوة كانت علامة فارقة للشركتين وبالأخص bmw لأنها دخلت أكبر سوق سيارات فى العالم بسيارة لها جمهور عظيم وشهرة عالمية واسعة وهى bmw 325i، وكانت هذه الشراكة مربحة للشركتين.

ومع ذلك ظهر تقرير من مجلة Automotive News Europe أن مجموعة Huachen فى طريقها للإفلاس حيث تخلفت عن سداد التزامات ديون بقيمة 6.5 مليار يوان صينى.

وذكرت أيضا أن المنظمون الصينيون بدأوا تحقيقاً فى الانتهاكات المحتملة لقوانين الافصاح من قبل الشركة.

وأثار هذا التخلف عن سداد الديون من شركة Huachen بجانب شركتين صينيتين مملوكان أيضا للحكومة الصينية غضب المستثمرين الذين قالوا إن إيمانهم بالتقييمات الممتازة للشركات و التمويل السليم على مايبدو والدعم الحكومى قد انتهك.

وبعد فحص مجموعة كبيرة من إيداعات السندات بالإضافة الى التحقيق مع موظفي و خبراء الشركة الصينية السابقين، ظهر كيف أهدرت الشركة الصينية ميزتها المتمثلة فى وجود شريك قوى ولم تكن قادرة على الاستفادة من خبرتها فى تطوير سيارات تنافسية خاصة بها، حيث كانت الأخطاء الاستيراتيجية فى اختيار الطرازات أضرت بها بشدة والتوسع فى السيارات الكهربائية الممولة بالديون جاءت بعد فوات الأوان.

وعلقت bmw الشريكة فى تصريح لـ"رويترز" أن عمليات التسليم المشتركة لا تتأثر بشكل مباشر بصعوبات سداد الديون لمجموعة Huachen، ووافقت الشركة الألمانية bmw على شراء حصة إضافية من المجموعة بنسبة 25% مقابل 4.2 مليار دولار فى عام 2022.

وقالت Automotive News Europe إن إحدى المحاكم قبلت طلب إعادة الهيكلة المقدم من دائنى الشركة الصينية التى توظف 40 ألف موظف ولديها أصول بقيمة 190 مليار يوان صينى بما فى ذلك اتفاقية BMW Brilliance ، وقالت Huachen فى تصريح إنها اذا لم تكن قادرة على إعادة الهيكلة فإنها ستعلن إفلاسها.

الجدير بالذكر، أنه فى 13 مايو فى مكالمات مع مايقرب من 90 مستثمرا أخبر المسؤولون التنفيذيون فى الشركة الدائنون أن الأموال لتسديد الديون قد تم ترتيبها بشكل مناسب، وقال كبير المحاسبين فى الشركة "قاو شينغانغ" إنه بصفته صانع السيارات الرائد فى المقاطع الصينية التى تدير الشركة، تمتعت Huachen بدعم قوى من الحكومة المحلية.

ولكن فى نهاية سبتمبر قبل شهر واحد فقط من سداد الديون قامت الشركة الصينية بتحويل حصتها البالغة 30% فى بريليانس إلى شركة أخرى تابعة للمجموعة مما يجعل من الصعب على حاملي السندات الوصول إلى تلك الأصول، حسبما ذكرت Automotive News Europe.