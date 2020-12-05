لو بتشطب شقتك.. تعرف على تكلفة سباكة المنزل بالكامل

عند شراء منزل سكني جديد، يسعى المشتري إلى البدء في تشطيب الشقة رغبة منه في الانتقال إليها، حيث يوصل المرافق الأساسية لها في حالة إذا كانت غير متوفرة، ثم يبدأ في تركيب أساسيات الكهرباء والسباكة وغيرها من الأشياء الأخرى.

وتعد السباكة الخاصة بحمام المنزل من أهم وأبرز الأشياء التي يقوم المشتري باختيارها بعناية شديدة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار قطع السباكة المختلفة لمعرفة تكلفة تشطيب الحمام في المنزل، وفق الأسعار الموجودة في معارض الأدوات الصحية في الأسواق المصرية، كالتالي:

طقم صحي: يتراوح سعر الطقم الصحي متكون من قاعدة حمام وحوض عمود بين 800 جنيه ويصل حتى 950 جنيها.

طقم خلاط حنفيات: يتراوح سعر طقم خلاط الحنفيات والذي يتكون من حنفيات حوض وحنفيات بانيو ودش بين 800 جنيه وتصل حتى 900 جنيه.

البانيو: يختلف سعر البانيو حسب الخامة والشكل والحجم الخاص به، ويتراوح سعر البانيو من 700 جنيه ويصل حتى 2500 جنيه.

وحدة بالحوض: تتكون من حوض بالإضافة إلى وحدة على شكل صندوق بأشكال مختلفة، ويتراوح سعر الوحدة بالحوض بين 900 جنيه وتصل حتى 2500 جنيه.

كابينة بانيو: يتراوح سعر كابينة البانيو بين 2800 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه.

حوض استانلس: يتراوح سعر الحوض الاستانلس بين 200 جنيه، ويصل حتى 400 جنيه.

حوض ديكور: يتراوح سعر حوض الديكور بين 1400جنيه، ويصل حتى 2500 جنيه.

مراية حمام ليد: يتراوح سعر مراية الحمام الليد بين 250 جنيها، وتصل حتى 400 جنيه.

وحدة شاور: تتراوح أسعار وحدة الشاور بين 1800 جنيه، وتصل حتى 2500 جنيه.

طقم إكسسوار حمام: يتراوح أسعار طقم الإكسسوار بين 350 جنيها، ويصل حتى 500 جنيه.