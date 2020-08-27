"اشتراطات محال السباكة": ملابس موحدة للعمال.. وأرفف وحوامل حديدية

وضعت اللجنة العليا للتراخيص، برئاسة وزير التنمية المحلية، مُسودة للاشتراطات الخاصة بالمحال العامة التي سيتم على أساسها إصدار التراخيص الخاصة بها، أو غلق المحل وسحب الرخصة في حالة عدم الالتزام بها.

وتضمنت مسودة الاشتراطات الخاصة بمحال السباكة والأدوات الصحية والسيراميك، عددًا من الاشتراطات المهمة أبرزها أن تكون واجهة المحل زجاجية على شكل فاترينة وأن يراعي العمال نظافتهم وارتداء ملابس موحدة إن أمكن ذلك، ويجب أن يكون البلاط الداخلي للمحل من البلاط السيراميك أو العادي.

وإلى نص مسودة اشتراطات محل بيع لوازم السباكة والأدوات الصحية:

1ـ يجب توافر الاشتراطات العامة للمحال العامة.

2ـ يجب طلاء المحل بمادة مناسبة.

3ـ يجب أن يزود المحل بمورد مائي وطريقة صرف إن أمكن ذلك.

4ـ يجب أن يزود المحل بأدوات إطفاء للحريق.

5ـ يجب أن تكون واجهة المحل زجاجية على شكل فاترينة.

6ـ يجب أن يزود المحل بأرفف وحوامل حديدية متينة تبعد عن الأرض بمقدار 30 سم.

7ـ يجب أن يكون البلاط الداخلي للمحل من البلاط السيراميك أو العادي.

8ـ يجب أن تكون في المحل إضاءة مناسبة، وأن تكون الأسلاك الكهربائية معزولة بطرقة صحيحة داخل مواسير مخصصة لذلك في الجدران.

9ـ يجب أن يراعي العمال نظافتهم وارتداء ملابس موحدة إن أمكن ذلك.

10- يجب تركيب كاميرات داخلية وخارجية للمحل ما عدا أماكن دورة المياه.

11 - يجب أن تحفظ الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة.

12 - على المنشأة توفير المرافق العامة (المورد المائي – التجهيزات الصحية – أعمال الصرف – النظافة العامة والشخصية ).

13 - على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع فى مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول العاملين.

14 - تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية اللازمة لاستخدام العمل.

15 - يجب عند تركيب الكابلات والأسلاك الكهربائية أن تكون مناسبة وملائمة وذات كفاءة عالية وبعيدة عن أي مصدر للحرارة أو الرطوبة أو خطر خدش العازل بها وداخل مواسير معزولة.

16- يجب مراعاة الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أي ماس كهربائي لتلافى حدوث أية أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء.

17- مراعاة أن تكون جميع مكونات المنشأة من مواد مقاومة أو مؤخرة للحريق كلما أمكن ذلك وأن تكون الأبواب سهلة الفتح وتفتح للخارج .

18- مراعاة توفير اللافتات الإرشادية والتوضيحية للتوعية والإرشاد في كافة أجزاء المنشأة التى تحتاج إلى ذلك .

19- مراعاة عدم تجمع القمامة والمخلفات خاصة في المناور والتخلص منها أولا بأول حتى لا تكون مصدر من أسباب اندلاع الحرائق مع مراعاة الكشف الدورى على أجهزة التكييف المركبة في المناور وغيرها مع تركيب خوانق لهب بالمكيفات المركزية إن وجدت.