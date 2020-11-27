ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة لطلاب الثانوية الزراعية بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالأداء المتميز لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف، وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية لمختلف فئات المجتمع لتعريفهم بأهمية الحفاظ علي البيئة من التلوث، ومخاطر الإسراف في المياه، وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف، الذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وأوضح اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والاتحاد العام للكشافة، نفذت ورشة عمل لتعليم أعمال السباكة الخفيفة لطلاب المدرسة الثانوية الزراعية، بمركز ومدينة منيا القمح، وكذلك ندوة توعوية للتعريف بخطورة إهدار المياه، وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية التي يمارسها بعض المواطنين في التعامل مع المياه، والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استخدامها، باعتبار أن الحفاظ علي نقطة المياه تمثل قضية أمن قومي للمصريين، بالإضافة الي أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والذي بات ضرورة مُلحة في ظل ارتفاع النمو السكاني، وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

وأضاف "فارس" أن الحفاظ علي المياه واجب وطني، ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس؛ للحد من تسريب قطرات الماء، واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع، لما له من مميزات عديدة، أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.