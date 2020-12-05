تدمير 5 أوكار لداعش في ضربات جوية للتحالف الدولي على شمالي العراق

أعلنت القوات العراقية، اليوم، أن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، دمر 5 أوكار تابعة للتنظيم الإرهابي، في ضربات جوية شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن الضربات استهدفت مواقع "داعش" في سلسلة جبال مكحول شمالي العراق، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقالت الخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير 5 أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

وكانت السلطات العراقية أطلقت في نوفمبر الماضي عملية عسكرية لملاحقة فلول "داعش"، في سلسلة الجبال الواقعة بمحافظة صلاح الدين.

وتشارك في العملية قوات عراقية مؤلفة من عدد من وحدات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد من التحالف الدولي.

وأعلن العراق النصر على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017، لكن "داعش" حافظ على بعض الجيوب هناك واستغلها لشن هجمات.

وكانت أحدث هذه الهجمات، قصف مصفاة الصينية النفطية في منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل المصفاة.

وتبنى "داعش" الهجوم، وقال إنه استهدف المنشأة النفطية بصاروخي كاتيوشا.

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 من داعش في كركوك وصلاح الدين

من جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالعراق، اليوم، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت الوكالة، في بيان، أوردته قناة السومرية الإخبارية العراقية، "أن قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات "شرطة الطاقة- شعبة استخبارات نفط الشمال" في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة "4 إرهاب" لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت وكالة الاستخبارات، أن أحدهم محكوم بالإعدام غيابيا والآخر شقيق أحد قادة داعش بما يسمى قاطع كركوك وقد تمت عملية القبض على اثنين منهم في صلاح الدين والثالث في كركوك بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية.