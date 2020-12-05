ألمانيا تسجل 23 ألفا و318 إصابة و483 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا 23 ألفا و318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و483 حالة وفاة مرتبطة به خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم، أن حصيلة إصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفعت إلى أكثر من مليون و153 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 18 ألفا و517 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "دي فيلت" المحلية في نسختها الإلكترونية.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للمتعافين من الإصابة بلغ نحو 835 ألفا و700 شخص، وارتفع معدل الإصابة لمدة 7 أيام إلى 138,7 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أنه على الرغم من الإغلاق الجزئي المفروض الذي تخضع له البلاد، لا يزال عدد الإصابات عند مستوى مرتفع، وتسعى الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات جاهدة لخفض معدل الإصابة لمدة 7 أيام إلى ما دون الـ 50.

وطالب وزير الصحة ينس شبان مؤخرا بتشديد إضافي للقيود وفقا للوضع المحلي، بسبب استمرار تسجيل عدد كبير من الإصابات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت الأربعاء الماضي تمديد الإغلاق الجزئي حتى العاشر من يناير المقبل، بعد مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية.