ألمانيا تعتزم تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر ضد كورونا في يناير

قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم، إنّ ألمانيا تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في شهر يناير المقبل.

وأضاف سبان، لهيئة البث الإذاعي العامة دويتشلاند فونك: "قلنا من قبل إنّ أشهر الشتاء الباردة، التي نقضي فيها وقتا أطول في أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب. وهذا يسري بالفعل حتى نهاية الشتاء"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار سبان إلى أنّ السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر الحالي، رغم أنّ اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

وأوضح الوزير الألماني، أنّ العاملين في مجال الصحة سيقومون بتحصين الناس بفرق متنقلة وفي مراكز التطعيم، لأن اللقاح المرشح الذي طورته شركة "بيونتك وفايزر" يحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.

وفي سياق آخر، رأى رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، أنّ الأنباء عن تطوير لقاح ضد "كوفيد – 19" إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي على المدى المتوسط​.

وعلل باول، تفاؤله بالقول إنّ النمو سيكون مرتبطا بدرجة كبيرة بالنجاح في مكافحة الفيروس.

وقال باول في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "آخر أخبار اللقاح إيجابية للغاية على المدى المتوسط".

وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أنّ النظرة المستقبلية للاقتصاد غير مؤكدة للغاية، وستعتمد إلى حد كبير على نجاح الجهود لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، أي البنك المركزي: "من غير المرجح حدوث انتعاش اقتصادي كامل حتى يتأكد الناس من أنّه من الآمن استئناف مجموعة واسعة من الأنشطة".

ووفق المعلن، أظهر لقاح فيروس كورونا "موديرنا" في التحليل الأولي للمرحلة الثالثة من التجارب فعالية بنسبة 94.1%، فيما قيل إن فعاليته بلغت 100% في الحالات الشديدة من "كوفيد – 19".

وأشارت الشركة مؤخرا، إلى أنّها قدمت طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام اللقاح ضد كورونا الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية "mRNA" التجريبية.

وأوضحت الهيئة التنظيمية الطبية في بيان أنّها ستراجع تطبيق لقاح كوفيد الخاص بشركة "موديرنا" في 17 ديسمبر في اجتماع اللجنة الاستشارية.