ألمانيا تستدين 180 مليار يورو في عام 2021 بسبب كورونا

ستستدين ألمانيا 180 مليار يورو في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء "كوفيد-19" التي أرغمتها على تمديد القيود حتى يناير على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان الجمعة.

وأقرت الميزانية صباحا بعد مناقشات استمرت 17 ساعة، وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179.8 مليار يورو في عام 2021 و498,6 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وستسدين ألمانيا نحو 84 مليار يورو أكثر مما كانت تتوقعه وزارة المال في سبتمبر، قبل حلول الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19".

وفرضت ألمانيا مطلع نوفمبر قيودا جديدة مع إغلاق الحانات والفنادق والمراكز الثقافية والترفيهية خصوصا، مما يلقي بثقله على الاقتصاد.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، تمديد هذه الإجراءات حتى يناير، إذ إن الوضع الصحي لا يزال يثير قلقا.

ونظرا لذلك، مددت برلين لشهر إضافي المساعدات العاجلة التي أقرتها في نوفمبر لدعم أكثر الشركات تضررا من هذه التدابير، الأمر الذي يثقل كاهل الميزانية.

وسبق لبرلين أن اقترضت مبلغا قياسيا في عام 2020 بسبب الأزمة الصحية بلغ 217,8 مليار يورو.

وتتوقع برلين ركودا بنسبة 5,5 % في 2020 قبل انتعاش النشاط الاقتصادي بنسبة 4,4% في 2021، و2,5% في 2022.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا، بواقع 22806 إصابات، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و6 آلاف و394 حالة.

وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 15586 حالة بعد تسجيل 426 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن ألمانيا الدولة رقم 12 في العالم، التي تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد.