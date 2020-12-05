قوانجدونج الصينية بصدد بناء التجمعات الصناعية في السنوات الخمس المقبلة

قررت السلطات بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين تقديم 1.95 تريليون يوان (حوالي 297.8 مليار دولار أمريكي) كدعم مالي على مدى السنوات الخمس المقبلة لتسريع بناء التجمعات الصناعية الاستراتيجية.

وأصدرت حكومة قوانجدونج خطة لتطوير التجمعات الصناعية الاستراتيجية للصناعات الأساسية والصناعات الناشئة للمساعدة في زيادة القدرة التنافسية الاقتصادية لقوانجدونج.

ومن أجل دعم هذا الهدف، وقعت خمسة بنوك كبرى اتفاقيات مع إدارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالمقاطعة، حيث تعهدت بتقديم الدعم المالي.

وقالت السلطات إن التجمعات الصناعية الأساسية الاستراتيجية تغطي مجالات مثل الجيل التالي من المعلومات الرقمية والأجهزة المنزلية الذكية والسيارات، في حين تشمل التجمعات الصناعية الناشئة الاستراتيجية مجالات مثل الروبوتات الذكية والطاقة الجديدة والمعدات الدقيقة.

ومن جهه اخرى

دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا اليوم (الجمعة) إلى بذل الجهود لوضع خطة لتنمية القطاع التجاري خلال العام القادم بما يتوافق مع متطلبات نمط التنمية الجديد.

وذكر هو خلال جولة تفقدية في العديد من المواقع التجارية في بكين، أن العمل التجاري له أهمية كبيرة لإقامة نمط التنمية الجديد القائم على "التداول المزدوج"، والذي تعزز فيه السوقين المحلية والخارجية بعضهما البعض، وتمثل السوق المحلية ركيزته الأساسية .

وأضاف أنه يتعين بذل الجهود لزيادة الطلب المحلي ودعم تحديثات الاستهلاك وتشجيع تنمية أنماط استهلاك وقطاعات تجارية جديدة.

وأكد على تحسين نظام اللوجستيات الحديث وتعزيز لوجستيات سلاسل التبريد للمنتجات الزراعية، وكذلك إقامة وتجديد أسواق الجملة.

ولفت هو إلى أنه يتعين بذل الجهود أيضا لزيادة الانفتاح وتعزيز إنشاء مناطق تجارة حرة.