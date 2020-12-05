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محمود مسلم

القوي العاملة: تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية

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الوطن
11:44 ص | السبت 05 ديسمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري " أحمد.ح.ع.ا"  وبلغت 16 ألفاً و558 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 68 ألفا و 715 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد  كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطن المذكور  وتنفيذ الحكم القضائي الصادر له ضد شركة "نما" ، حيث تم  صرف شيك بالمستحقات النظامية المالية بمبلغ ١٦٥٥٨ ريالا سعوديا. 

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