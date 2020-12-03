بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة أسوان لزراعة 1100 شجرة

شهد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة أسوان، اليوم، لتنفيذ مبادرة " هنجملها" لزراعة 1100 شجرة مثمرة، فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"،

حضر مراسم التوقيع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وشارك الوزير طلاب الجامعة في زراعة الأشجار بطريق المطار، مشدّدا على ضرورة نشر الوعي والحفاظ علي البيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من التلوث بزيادة المساحات الخضراء.

يأتي البروتوكول في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، التى تُعد أول مبادرة وطنية لنشر الوعى البيئي فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وتستهدف مبادرة "هنجملها"، زراعة 500 شجرة مثمرة علي الأقل تحت أشراف مديريات القوي العاملة بالمحافظات.

ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة بعدد من الصيادين العاملين ببحيرة ناصر بأسوان، إلى جانب توزيع شهادات أمان على العاملين بمصنع كيما أسوان، ويختتم "سعفان" زيارته بحضور احتفالية اليوم العالمى لذوي الإعاقة، وحفل زفاف جماعى بالمدينة.‏