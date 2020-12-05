وفاة شقيق وشقيقة مدير عام الطب البيطري بمطروح جراء إصابتهما بكورونا

توفى شقيق وشقيقة الدكتور سعد فاروق جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، بسبب تأثرهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وهما من المقيمين فى مدينة الحمام شرق مرسى مطروح.

وفقدت عائلة "جويلي" الأسبوع الماضي اثنين بعد صراع مع فيروس كورونا استمر عدة أيام، ليصبح إجمالى عدد الوفيات من العائلة أربع حالات.

ونعى، اليوم السبت، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور جويلى فى وفاة شققته وشقيقته، على الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما نعاه الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح على صفحة المديرية، سائلا الله عزل وجل أن يرحمهما وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وشهدت مدينة الحمام بمطروح وفاة بعض الحالات المصابة بكورونا خلال الأيام الأخيرة، مع وجود حالات إصابة وإتخذت مديرية الصحة بمطروح الإجراءات الطبية اللازمة لهم وعزل الحالات البسيطة فى فى المنازل بنطاق المدينة، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى عزل النجيلة.