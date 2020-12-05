رئيس القابضة للطيران: جاهزون بـ5 طائرات لنقل مصل كورونا فور طرحه

كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة جاهزة لنقل المصل الخاص بكورونا فور بدء شحنه.

وأضاف لـ"الوطن" أن الشركة لم تتلق إلى الآن أية طلبات من أي من الدول أو الشركات لنقل اللقاح.

وتابع أن العالم حتى الآن لا يعلم أي أنواع اللقاح التي سيبدأ استخدامه أولا وموعد نقله خلال الفترة المقبلة، موضحا أن نقل اللقاح عالميا سيستوجب وجود عدد مهول من الطائرات نظرا لأن كل دول العالم تواجه خطر هذا الفيروس.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران أمدت شركة مصر للطيران للشحن الجوي بطائرتين كانتا خارج التشغيل جار تجهيزهم وإعادة صلاحيتهما وهما من طراز بوينج 777-200 لتنضم إلى أسطول الشحن الجوي الذي به 3 طائرات من طراز 330- 300 لتكون الـ 5 طائرات جاهزة لنقل اللقاح حال بدء شحنه ووجود طلبات للشركة بذلك، موضحا أنه حتى الآن لا نعرف درجة الحرارة التي يحتاجها المصل في الطائرة حتى يتم تجهيز الطائرات، وفقا لهذا الأساس خاصة بعد تضارب الأنباء هل درجة الحرارة هي 20 تحت الصفر أم 70 تحت الصفر، أم أن المصل سيتواجد في كونترات مبردة.

وأوضح أن شركة مصر للطيران للشحن الجوي كانت إحدى الشركات التي عملت بقوة أثناء الموجة الأولى من فيروس كورونا، ونقلت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والماسكات والمطهرات إلى العديد من دول العالم، لافتا إلى أن الشركة استعانت خلال تلك الفترة بعدد من طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتابع رشدي أن إيرادات الشركة تراجعت حاليا بنحو 70% بالمقارنة بنفس ذات الفترة من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى التراجع الشديد في الحركة الجوية عالميا بسبب فيروس كورونا، موضحا أن كل الدراسات التي أجرتها مؤسسات الطيران العالمية أكدت أن عودة قطاع الطيران العالمي لعافيته لن يبدأ قبل عام 2023.

وأشار إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيرها الشركة إلى مدينة نيويورك الأمريكية لتكون 5 رحلات بدلا من 4، موضحا أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد تشغيل رحلات إلى عدد من المدن داخل السعودية.