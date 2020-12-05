جهاز ترقيم آلي لمرضى مستشفى بني سويف التخصصي لمنع تفشي كورونا

أعلن الدكتور صلاح جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، تشغيل جهاز الترقيم الآلي للمرضى، داخل العيادات الخارجية، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا، من خلال منع التكدس والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل العيادات.

وأعلن "جودة" عن تركيب جهاز "الماموجرام" للكشف عن سرطان الثدي وتجهيز غرفة لذلك في وقت قياسي، على ان يتم بدء التشغيل التجريبي بعد إنهاء أعمال البرمجة والتدريب، حيث يعد الجهاز هو الأحدث داخل محافظة بني سويف، دعماً من المبادرة الرئاسية لصحة المراة المصرية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار لحالات المبادرة، وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمة الطبية بمستشفى بني سويف التخصصي.

كما أعاد المستشفى تشغيل التحاليل الأساسية بالمعمل، حيث تم توفير المستلزمات والمحاليل الناقصة للأجهزة الرئيسية، وصيانة ومعايرة الأجهزة بواسطة الشركات الوكيلة، بالإضافة إلى التعاون مع مديرية الصحة في توفير المحاليل اللازمة للتشغيل المبدئي، حيث تم توفير المستلزمات بكميات تكفى للاستهلاك ثلاثة شهور بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد و أمانة المراكز الطبية المتخصصة وجاري استكمال باقي المستلزمات لباقي الاجهزة، وذلك حفاظاً على انتظام الخدمة الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد، وترتكز على تضافر الجهود وتكاملها، خاصة في القطاعات الحيوية، والذي يعتبر قطاع الصحة في مقدمتها بشكل عام، خاصة وأنه في الوقت الراهن يتحمل القطاع عبئا إضافيا كبيرا في التصدي لتداعيات فيروس كورونا، حيث تأتي المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية في مقدمة صفوف المواجهة في تكامل واضح ومؤكد مع باقي القطاعات والجهات ذات الصلة، وذلك ساهم في النجاح للتصدي للموجة الأولى للفيروس، وحاليا الاستعداد النوعي فيما إذا كانت هناك موجة ثانية.

وأشار المحافظ إلى أولويات القطاع الصحي بالمحافظة في الفترة المقبلة والحالية والتي منها : العمل المتواصل ضمن خطة الدولة الشاملة في مواجهة كورونا، والعمل المتواصل والتعاون المثمر بين كافة عناصر المنظومة الصحية لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنون، والمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بالقطاع، والتعاون في تذليل كافة المعوقات التي تواجه المنظومة مع ضرورة العمل خارج الصندوق في المواقف الملحة والطارئة والمشكلات المزمنة وفي وقت الأزمات، ومشددًا على أن كل عناصر المنظومة الصحية وإمكانياتها تعمل وفق رؤية واحدة وأهداف محددة مضمونها وهدفها الأساسي تقديم خدمة طبية وعلاجية أفضل.