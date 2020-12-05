مرزوق الغانم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أدلى مرشح الدائرة الثانية مرزوق علي الغانم بصوته في مدرسة معن بن زائدة بضاحية عبدالله السالم، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأثنى الغانم، اليوم، في تصريح له على الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه آلية الاقتراع، مضيفاً: "الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه آلية الاقتراع تُطمئن والترتيبات أفضل ما يكون، وندعو الجميع للمشاركة دون تردد، عدم المشاركة لن يفيد البلاد ولا العباد".

ويتنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 326 مرشحاً ومرشحة، منهم 43 نائباً من مجلس 2016، وهو أول مجلس تتم مدته الدستورية كاملة منذ 21 عاماً.

ويبلغ عدد الناخبين 567 ألفاً و694 مواطناً ومواطنة، بينهم 273940 من الذكور، و293754 من الإناث، موزعين على مجموع الداوئر الانتخابية، وذلك في الانتخابات الرابعة التي تجرى بنظام الصوت الواحد. وتسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق الانتخابي، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس.

ومنذ إجراء أول انتخابات وفق نظام الصوت الواحد في ديسمبر 2012، لم تغب المرأة عن المقاعد الخضراء، فحضرت بـ3 نائبات في مجلس 2012، وانخفض تمثيلها في مجلسي 2013 و2016 إلى عضوة واحدة، هي النائبة صفاء الهاشم التي تخوض الانتخابات مجدداً برفقة 28 مرشحة.

ويعد البرلمان المقبل، هو المجلس الـ 18 في تاريخ الحياة الديموقراطية الكويتية، ويسعى بعض مرشحيه إلى إحياء الكتل البرلمانية عبر أجندة مشتركة، رغم غياب الكتل في عهد الصوت الواحد.