الكويت تعلن انتهاء الأزمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق مع قطر

نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن الأزمة الخليجية طويت، وجرى التوصل لاتفاق نهائي مع قطر.

وذكرت الوكالة الألمانية، أن الجار الله، أكد أن هناك خطوات سيجري إعلانها للانطلاق نحو المستقبل، وطي صفحة الخلاف.

وأكد الجار الله، في تصريحات لشبكة "الشرق للأخبار": "أن الخلاف الخليجي طوي، وجرى التوصل إلى اتفاق نهائي برعاية كويتية أمريكية".

وأشارإلى أن "خطوات ما بعد اتفاق إنهاء الخلاف الخليجي ستكون مدروسة ومحسوبة بشكل جيد".

وفي كلمة بثها تلفزيون الكويت، اليوم، قال الجار الله، إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017، بين قطر من ناحية،مصر والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى.

وفي يونيو 2017، قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، العلاقات السياسية والتجارية مع قطر، متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب".