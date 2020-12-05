القوى العاملة: 2 مليون ريال سعودي دية تنقذ حياة شاب مصري قتل زميله

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر المكتب كشف فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض؛ عن قيام الأشقاء أبناء المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجالية المصرية بإنقاذ حياة الشاب المصري "محمود.ح. م" المحكوم عليه بالقصاص المؤجل لقيامه بقتل زميله "رأفت.ك.م" والجميع مصري الجنسية.

وقال الملحق العمالي إن أهل المجني عليه وافقوا على العفو على الجاني بـعد دفع الدية مليوني ريال سعودي، أي ما يوازي 8.3 مليون جنيه مصري، وذلك تحت إشراف سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، والعميد خالد بن منصور السديس مدير سجن الرس، حيث تم تخصيص رقم حساب لاستقبال المساهمات عليه حتى اكتمل المبلغ المطلوب وبذلك تم إنقاذ الجاني حد السـيف.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي أن الحادثة كانت إثر مشاجرة وقعت بينهما، وتم سـجن "محمود.ح" منذ عام 1432 وقد توفى أبوه وأمه وهو داخل السـجن ليصبح وحـيد دون أخ أو أم أو أب ليجتمع السـعوديين والمصريين على قلب رجل واحد ويجمعوا مبلغ 2 مليون ريال في ملحمة تدل على عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.

وبالتواصل مع مدير السجن أفادنا بأن المتهم قد أنهى مدة الحبس المقررة 5 سنوات وفي انتظار إنهاء إجراءات الترحيل وسفره إلى مصر مباشرةً.