326 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

انطلقت انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في وقت سابق، اليوم، لاختيار 50 نائبا في البرلمان الكويتي، وسط أجواء حذرة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم أجمع، ومن بينها الكويت.

وستتواصل عملية التصويت التي تجري وفق نظام الصوت الواحد حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام عملية التصويت على أن تبدأ عملية الفرز بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية.

وأدى وباء كورونا المستجد، إلى قلب الأجواء المعتادة لموسم الانتخابات، حيث استبعدت المآدب الفخمة التي يقيمها السياسيون عادةً، بجانب توجه الحملات الانتخابية إلى الإنترنت.

ونرصد أهم الأرقام المتعلقة بانتخابات مجلس الأمة الكويتي:

- عدد مقاعد البرلمان الكويتي 50 مقعدا.

- يتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحاً ومرشحة، منهم 43 نائباً من مجلس 2016.

- عدد الناخبين 567 ألفاً و694، بينهم 273940 من الذكور، و293754.

- 29 مرشحة كويتية تشارك في السباق الانتخابي.