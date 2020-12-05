محمد نشأت: اللي بيسألني كورونا جاتني إزاي.. أنا طلبت إيدها من أبوها

كشف المذيع محمد نشأت عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا مع بداية شهر ديسمبر الجاري.

وكتب نشأت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: أنا محمد نشأت المواطن المعزول، أولًا أحب أطمنكم لا العزل ولا كورونا أثروا على ذكائي ولا على عبقريتي، ثانًيا السؤال الوجودي اللي اتسألي 5 مليون مرة بتاع هى كورونا جاتلك منين؟.

وتابع ساخرًا: هى ماجتليش أنا اللي رحت طلبت إيديها من بيت أبوها، هعرف منين أنا جاتلي منين بذمتكم بجد والله هعرف منين أنا؟.

واستطرد "أخيرًا أنا الحمد لله أحسن وهعمل المسحة التانية يوم الأربع، وبإذن الله تكون سلبية لأني مش هقدر أقعد أكتر من كده لوحدي، بتعامل معاملة الأرنب اللي جاله جرب".

وأضاف "أما بالنسبة لحضراتكم والناس اللي سألت عليا وكانت واقفة معايا لحظة بلحظة ولو بالسؤال، الناس دي وكل اللي حصل معايا هتكلم عليه بس بعد نتيجة المسحة التانية، بس حقيقي كل اللي أقدر أقوله إن فعلا الكنز في الرحلة، مع إن أنا شخصيا كان نفسى قطعا الكنز يكون فى البنك بلا رحلة بلا نيلة بس معلش نصيب".

و أعلن الفنان والإعلامي محمد نشأت، المذيع براديو "90 90"، ومقدم برنامج "ساخر" على قناة النهار، إصابته بفيروس كورونا مع بداية شهر ديسمبر.

وأجرى محمد نشأت، مسحة بأحد المستشفيات، وثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

ويقدم الإعلامي محمد نشأت، تجربة تليفزيونية مختلفة على شبكة تليفزيون "النهار"، من خلال تقديم برنامج كوميدي يدور في إطار سياسي ساخر، يحمل اسم "ما وراء البرنامج".

وقال نشأت لـ"الوطن"، إن البرنامج يتناول أبرز القضايا التي تشهدها الساحة، بشكلٍ ساخر، ويظهر معه مجموعة من المُمثلين الشباب، لتجسيد بعض المشاهد، من إخراج هاني حمدي.

وشارك نشأت، في عدد من الأعمال الفنية خصوصًا وأنه خريج الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفنى التي أشرف عليها المخرج خالد جلال، بخلاف عمله فترة طويلة على خشبة المسرح القومي.

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها محمد نشأت "صعيدي رايح جاي"، و"في شقة مصر الجديدة"، و"الدساس"، و"هروب اضطراري"، و"ضغط عالي".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها محمد نشأت "الميزان" مع غادة عادل وأحمد فهمي وباسل الخياط، و"أريد رجلا" مع إياد نصار، أحمد عبدالعزيز، ظافر عابدين، ميرنا المهندس، و"سبع أرواح" مع خالد النبوي، وإياد نصار، و"بعد البداية" مع طارق لطفي، بخلاف مسلسلات "جراب حواء"، و"تحية طيبة وسعد"، و"العيادة"، و"بدر وبدرية"، و"جمهورية نعمات".